Stolperfreier Weg durch die Unterführung

Der provisorische Weg, der durch die Baustelle in der Bahnunterführung in Bad Bentheim führt, ist keine Stolperfalle mehr. Die Straßenbaubehörde hat auf die Anregungen schnell reagiert und den Weg temporär asphaltiert.

Bad Bentheim. Der provisorische Fuß- und Radweg, der durch die Baustelle in der Bahnunterführung in Bad Bentheim führt, ist asphaltiert worden. Bereits am Freitag waren die Asphaltmaschinen am Werk. Damit ist die Schotterpiste durch den Trog Vergangenheit. Die Oberfläche des Durchganges ist nun eben und einfach passierbar.

„Das ist für uns eine enorme Verbesserung zur vorherigen Situation“, sagt Michel Danisch, Betriebsleiter des Hotels Bentheimer Hof den GN. Er freut sich über die schnelle und entgegenkommende Reaktion der Landesbehörde für Straßenbau mit Sitz in Lingen. Danisch hatte sich in der vergangenen Woche an die Straßenbaubehörde gewandt, da der Schotterweg gerade für die Hotelgäste mit Rollkoffern, aber auch für Senioren mit Rollatoren, eine große Hürde darstellten, da die groben Schottersteine die Räder blockierten (die GN berichteten).

Die Straßenbaubehörde hatte sich von Anfang an sehr kompromissbereit gezeigt und in der vergangenen Woche die Möglichkeiten für eine Übergangslösung geprüft und diese nun auch umgesetzt. „Das ist wirklich toll, dass das so schnell geklappt hat“, findet Michel Danisch.