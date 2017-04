Stockholmer Polizei: Verdächtiger hat „wahrscheinlich“ Lkw gefahren

dpa Stockholm. Der nach dem Anschlag in Stockholm festgenommene Mann hat nach Polizeiangaben „wahrscheinlich“ den Lkw gesteuert, der gestern in eine Menschenmenge gerast war. Das sagte ein Polizeisprecher dem schwedischen Radiosender SR. Der Mann steht unter Terrorverdacht. „Wir können nicht ausschließen, dass weitere Personen festgenommen werden, aber wir sehen keine Hinweise, dass eine Gefahr für die Allgemeinheit besteht“, sagte der Sprecher weiter. Bei dem mutmaßlichen Terroranschlag in der schwedischen Hauptstadt waren vier Menschen getötet und 15 verletzt worden.