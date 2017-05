Stipendium für Auslandsjahr in den USA

Mehr aus diesem Ressort

15 Schüler des Bentheimer Burggymnasiums waren vor Kurzem zu Gast im Europäischen Parlament in Straßburg. Schüler Jan-Malte Immink beschreibt für GN-Szene seine Eindrücke von dem Besuch. mehr...

Dem jungem Skateboarder Mika Möller aus Osnabrück wird eine große Zukunft prophezeit. Im Jahr 2020 ist er 16 Jahre alt. Dann will er an Olympia in Tokio teilnehmen. mehr...