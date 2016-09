Stina Vrielmann mischt auch bei der U 17 gut mit

Schüttorf. In der Schüttorfer Vechtehalle sausten am vergangenen Wochenende die Badmintonbälle über das Netz. Die Badminton-Abteilung des FC Schüttorf 09 richtete die erste norddeutsche Rangliste in den Altersklassen U 17 und U 19 aus. Die Zuschauer bekamen von den besten Jugendspielern Norddeutschlands hochklassigen Sport zu sehen. „Die Ranglistenspiele hatten ein tolles Niveau“, sagte Patrick Stockhorst aus dem Organisationsteam des FC 09. Die Schüttorfer Abteilung, die zum letzten Mal vor vier Jahren ein Turnier auf dem Niveau ausgerichtet hatte, bekam von allen Seiten viel Lob für die Organisation. „Auch die Spieler, die eine sehr weite Anreise hatten, haben gesagt, dass sich die Kilometer gelohnt haben und sie gerne wieder nach Schüttorf kommen“, freute sich Stockhorst über vielfältiges Lob aus den Reihen der Teilnehmer.

Die kürzeste Anreise hatte Stina Vrielmann aus Neuenhaus, die noch der Altersklasse U 15 angehört. Das Nachwuchstalent des TuS Neuenhaus hatte sich mit Siegen im Doppel und Mixed bei der norddeutschen Rangliste ihrer Altersklasse in Hamburg für das Turnier in Schüttorf qualifiziert. „Ich hatte selbst gar nicht damit gerechnet, dass ich so gut abschneiden würde. Umso mehr habe ich mich darüber gefreut, denn im vergangenen Jahr war ich nicht oben mit dabei“, sagte Vrielmann. Da gehörte die 14-Jährige noch zum jüngeren Jahrgang ihrer Altersklasse. Jetzt zählt sie wieder zu den Älteren – und mischt in der U 15 ganz vorne mit. Dass Stina sich aber auch nicht vor der Konkurrenz in der U 17 verstecken muss, stellte sie am Wochenende in der Vechtehalle unter Beweis.

Am Sonnabend trat sie zunächst im Mixed zusammen mit Alexander Schlegel vom Post SV Leer an. Das Duo aus Niedersachsen überzeugte mit zwei starken Auftritten. Im ersten Spiel hatten Vrielmann/Schlegel gegen Laura Dammann und Jarne Vatter aus Schleswig-Holstein nur knapp mit 20:22 und 19:21 das Nachsehen. Im zweiten Spiel schlug das Duo Emely Tielmann/Haitao Aye glatt mit 21:16 und 21:13 und sicherte sich so im Endklassement einen guten neunten Platz. „Im ersten Spiel waren wir noch nicht ganz da. Aber im zweiten Spiel hat es gut geklappt“, sagte die Niedergrafschafterin, die parallel auch noch in der B-Jugend der SG Neuenhaus-Uelsen Handball spielt.

Ein Sieg und eine Niederlage standen auch im Doppel-Wettbewerb zu Buche. Zusammen mit Patricia Reu (TuS Schwinde) unterlag Vrielmann zunächst Marie Lücke und Lea Rottstege (Bremen/Sachsen-Anhalt) mit 19:21 und 15:21. Anschließend sprang gegen die niedersächsischen Kolleginnen Leonie Schindler/Florentine Schöffski ein hart erkämpfter 17:21, 21:19 und 22:20-Sieg heraus – und damit ein weiterer neunter Platz. Unerwartete Erfolge, auf die Vrielmann aufbauen kann: „Ich habe hier teilgenommen, um Erfahrungen zu sammeln und Spaß zu haben.“

Viel Erfahrung mit der Ausrichtung von Turnieren hat in den vergangenen Jahren bereits die Badminton-Abteilung des FC Schüttorf 09 gesammelt. Das konnte man auch am vergangenen Wochenende merken. Vom Aufbau, über die Bewirtung bis hin zum jungen Nachwuchs beim Zählen an den Klapptafeln – beim FC 09 griff ein Rädchen ins andere. „Die Zusammenarbeit in der Abteilung war genial“, hob Stockhorst den Teamgedanken hervor. Insgesamt wurden am Wochenende in Schüttorf in den beiden Altersklassen zehn Ranglisten ausgespielt. Dabei zeigten die Mädchen und Jungen aus Niedersachsen, dass sie im norddeutschen Raum zu den Spitzenspielern zählen.