Stimmungsvoller Supermond - mit ein bisschen Glück

Kaum gute Sicht auf den Supermond in der Nacht: Wolken verdeckten vielerorts den Nachthimmel. Den besten Blick gab es am Abend vor allem in Süd- und Ostdeutschland.

Das nächste Mal, dass der Mond der Erde so nahe kommt, ist erst am 25. November 2034. Foto: Jim Lo Scalzo

Mond-Rakete: Der Supermond geht in Kasachstan neben einer Sojus am Weltraumbahnhof Baikonur auf. Foto: Yuri Kochetkov

dpa Berlin. Nachdem der Supermond am Abend vielerorts für ein stimmungsvolles Bild am Himmel sorgte, war er in der Nacht nur noch mit Glück zu sehen.

Wolken verdeckten in den meisten Teilen Deutschlands den Blick auf das Phänomen am Nachthimmel, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdiensts (DWD) am Morgen erklärte.

Richtung Südosten war es mit größeren Wolkenlücken in der Nacht am längsten klar, ganz im Süden behinderte Hochnebel die Sicht. Der Effekt des Vollmondes sei aber sowieso bei Mondaufgang am größten gewesen, sagte der DWD-Sprecher. Am besten war die Sicht demnach in der Südhälfte Brandenburgs, in Sachsen, in Teilen Thüringens, Bayerns und Baden-Württembergs.

Am Sonntagabend hatten Spaziergänger in vielen Regionen Deutschlands freie Sicht auf den derzeit besonders groß und hell wirkenden Erdtrabanten gehabt. Exakt um 14.52 Uhr trat dann am Montag die Vollmondphase ein. Drei Stunden zuvor war der Mond mit 356 509 Kilometern Distanz in extreme Erdnähe gekommen. Erst am 7. April 2020 wird der Erdnachbar mit 356 907 Kilometern wieder ähnlich nahe sein.