Stiftung unterstützt niederländische Schüler

An der Carl-van-der-Linde-Schule in Veldhausen werden holländisch stämmige Schüler auch auf Holländisch unterrichtet. Da der niederländische Staat dafür die Gelder gestrichen hat, springt die Henner-Will-Stiftung ein.

Veldhausen. 20 Kinder und Jugendliche niederländischer Herkunft erleben an der Carl-van-der-Linde-Schule in Veldhausen Woche für Woche einen Unterricht der besonderen Art: In zwei zusätzlichen Doppelstunden trainieren sie ihre Muttersprachkenntnisse und erfahren viel Wissenswertes über die niederländische Kultur. Veldhausen ist neben Uelsen, Twist und Rhede einer der vier Standorte der Stiftung „Nederlandse Taal en Cultuur in de Nedersaksische Grensregio (NTCN)“ in der Region, wo ausgewählte Lehrkräfte dieses besondere Angebot umsetzen.

Seit der Gründung der Stiftung vor mehr als zehn Jahren wird damit das Ziel verfolgt, die Integration der Mädchen und Jungen zu fördern und ihre Chancen für die weitere schulische und berufliche Ausbildung zu verbessern. Das Angebot ist ein Anreiz für niederländische Eltern, ihre Kinder auf eine deutsche Schule zu schicken und nicht nach Holland – Letzteres wäre der Integration nicht dienlich.

Bislang hatte der niederländische Staat mit Zuschüssen einen Großteil der Kosten gedeckt. Seit 2017 jedoch sind diese Gelder gestrichen, was für die Stiftung NCTN eine Existenzbedrohung bedeutet. Bei einer weiteren Erhöhung der Elternbeiträge, wie sie in der Vergangenheit bereits erfolgte, befürchten die Verantwortlichen einen Rückgang der Schülerzahlen. Nun gibt es jedoch neue Hoffnung: Die Henner-Will-Stiftung, die sich seit drei Jahren „für die Förderung benachteiligter Kinder und Jugendlicher sowie für die Stärkung der interkulturellen Verständigung“ einsetzt, hat für den Fortbestand einen finanziellen Beitrag geleistet.

Hoffen auf neue Subventionen

Bei einem Treffen in Veldhausen haben sich die Vorsitzenden Lena Stelmachenko und Dr. Wiebke Buchholz-Will ein Bild von dem Konzept gemacht. Sie schauten dabei Lehrer Philip Hof über die Schulter, der wie alle NTCN-Pädagogen Muttersprachler ist und auch an einer Schule in den Niederlanden arbeitet. Die Vertreterinnen der Henner-Will-Stiftung zeigten sich beeindruckt: „Es ist toll zu erleben, wie wissbegierig die Kinder sind“, sagte Lena Stalmachenko. Sie unterstrich dabei den hohen Wert von Bildung, auch zum Entgegenwirken fremdenfeindlicher Gesinnungen.

NTCN-Vorsitzender Steffan Glüpker blickt indes erwartungsvoll auf die anstehenden politischen Geschehnisse in Holland: „Im März ist die niederländische Parlamentswahl. Wir hoffen, dass es mit einer neuen Regierung wieder Subventionen für den NTCN-Unterricht gibt.“