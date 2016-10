Steuerzahlerbund fordert mehr Transparenz bei Stuttgart 21

dpa Stuttgart. Der Bund der Steuerzahler fordert mehr Transparenz bei staatlichen Bauvorhaben. Das Bahnprojekt Stuttgart 21 sei ein Beispiel dafür, dass Großprojekte aus dem Ruder liefen, sagte Präsident Reiner Holznagel dem Sender Phoenix. Gerade bei komplexen Bauvorhaben zeige sich, dass die Kosten im Verlauf der Planung in die Höhe schießen. Diese Projekte würden am Anfang immer klein gerechnet, so Holznagel. Stattdessen müssten die Kosten von Anfang offen gelegt und Haftungsfragen geklärt sein.