Steuerfachangestellte/r

gn Nordhorn. „Es ist ein spannender Job“, sagt Steuerberater Thomas Scheer aus Nordhorn, „ich berate Menschen unterschiedlichster Art.“ Die Rede ist vom Steuerfachangestellten, der unter anderem Finanzbuchführungen, Jahresabschlüsse, Lohn- und Gehaltsabrechnungen erstellt, Steuererklärungen bearbeitet und Steuerbescheide prüft.

Die Absolventen werden von ihren Arbeitgebern übernommen, arbeiten in Unternehmen, bei Banken, Krankenkassen oder staatlichen Stellen wie Ämtern und Behörden. Thomas Scheer bietet ab August einen Platz für die Ausbildung zum Steuerfachangestellten an. Bewerbungen nimmt er schon entgegen. Kandidaten sollten in der Schule gut in Mathematik sein, in Arbeits- und Sozialverhalten sowie in Deutsch. Schließlich schreiben Steuerfachangestellte Briefe. Wenn die voller Fehler sind, kommen Zweifel an der Kompetenz der Kanzlei auf.

Scheer erinnert sich noch gut daran, weshalb er diesen Beruf gewählt hatte. Er wollte irgendetwas mit Zahlen und vor allem mit Menschen machen, „die Verbindung zwischen Zahlen und Menschen herstellen.“ Ein weiterer Grund war, dass er der für Außenstehende trocken wirkenden Materie der Steuergesetze Leben einhauchen wollte. Der Job hat von Anfang an Spaß gemacht.“ Dabei sei der Stoff, den Auszubildende lernen müssen, anspruchsvoll. „Man kann Hausaufgaben und das Nacharbeiten des Unterrichts nicht schleifen lassen, sonst muss man das aufholen und das ist schwer“, erklärt Scheer.

Nach der Ausbildung machte er den Abschluss zum Steuerfachwirt und zum Steuerberater. Scheer berät Kunden aus allen Branchen zu allen Steuerthemen, er nennt das „Komplettberatung“.

Viele Unternehmen beschäftigen Steuerexperten, da sie mit dem Steuerberater gut zusammen arbeiten können und wissen, worauf es ankommt. „Die Zahlen müssen stimmen“, erklärt Scheer den Grund für unternehmenseigene Steuerberater. Es kommt vor, dass das Finanzamt eine Steuerprüfung vornimmt. Wenn sich dann herausstellt, dass vorsätzlich falsche Angaben gemacht wurden, ist das Steuerbetrug. Thomas Scheer nimmt seinen Mandanten die Angst vor einer Steuerprüfung.

Steuerberater müssen für ihre Mandanten legale Steuerschlupflöcher nutzen. Denn „wer die Pflicht hat, Steuern zu zahlen, hat auch das Recht, Steuern zu sparen“, bringt er das Motto seiner Kanzlei auf den Punkt. Ein Steuerberater muss sich ständig über neueste Gesetze und Regelungen informieren und sich schulen lassen, wie er seinen Mandanten die meisten Steuern ersparen kann.

„Eigentlich sollte jeder zum Steuerberater, auch Privatleute“, meint Thomas Scheer. Wer seine Abgabenlast vom Profi ermitteln lässt, vermeidet das Risiko, durch den Eintrag von falschen Angaben zu viel Steuern zu zahlen. „Mit Unwissen oder nur einer Steuerspar-CD kann man viel Unfug anrichten“, sagt Scheer.

