Steuerbüro Scheer berät umfassend in Finanzfragen

gn Nordhorn. Darüber hinaus ist Inhaber Thomas Scheer Fachberater für Testamentsvollstreckung und Nachlassverwaltung (DStV e.V). Ganzheitliche Beratungskompetenz und persönliche Betreuung stehen beim Steuerbüro Scheer an oberster Stelle. Privat- und Gewerbekunden sowie Existenzgründer können sich auf die Expertise des Steuerbüros verlassen. Sie können auch ihre Finanzbuchhaltung der Kanzlei anvertrauen, die sie zudem in unternehmerischen Entscheidungen begleitet. Eine gute Steuerberatung basiert in allererster Linie auf das Vertrauen in einen Steuerberater. Das Steuerbüro Scheer stellt Möglichkeiten des Finanz- und Steuerrechts transparent und verständlich dar. Wer trotz bester Absichten eine neue steuerliche Regelung verpasst hat, dem hilft das Steuerbüro Scheer. Unter Umständen ist ein Einspruchsverfahren nötig, wenn das Finanzamt darauf aufmerksam wird. Auch in diesem Punkt profitieren Mandanten von der Erfahrung des kompetenten Teams. Das Motto seiner Kanzlei bringt Thomas Scheer auf den Punkt mit einem Zitat von Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt: „Wer die Pflicht hat, Steuern zu zahlen, der hat auch das Recht, Steuern zu sparen.“ Neben der Kanzlei in Nordhorn plant das Steuerbüro Scheer Zweigstellen in Oberhausen und Bad Bentheim.Weitere Informationen unter http://steuerbüro-scheer.de/

Karte