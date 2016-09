Sternwarte Neuenhaus hat ein neues Planetarium

Neuenhaus. Der „Astronomische Verein der Grafschaft Bentheim“ mit Sitz in Neuenhaus kann sich über ein neues Planetarium freuen. Ermöglicht wurde das durch einen von der Samtgemeinde Neuenhaus und dem Landkreis finanzierten Umbau eines Gebäudeanbaus sowie durch eine Spende der Sparkassenstiftung für das eigentliche Planetarium.

„Damit sind wir in der Region die einzige Einrichtung, die Sternwarte und Planetarium in einem Gebäude vereint“, freut sich Christopher Lohuis, Vorsitzender des Vereins. Die Erweiterung wurde nicht zuletzt auch durch einen Umzug der Heimatfreunde möglich, die von ihren alten Räumlichkeiten im Anbau der Sternwarte in das Gebäude des „Brotkorbes“ an der Lager Straße in Neuenhaus umgezogen sind.

Neuenhaus: Mithilfe einer Spende der Grafschafter Sparkassenstiftung konnte die Sternwarte Neuenhaus ein neues Planetarium bauen.



„Wir hatten bereits zuvor ein kleineres Planetarium, das allerdings nur für zwölf Personen ausgelegt ist“, berichtet Lohuis. Im neuen Planetarium können nun bis zu 35 Personen gleichzeitig einen künstlichen Sternenhimmel betrachten und viel Wissenswertes über Sterne und Planeten erfahren. Aus Sicht des Vereins eignen sich die nun vorhandenen Kapazitäten ideal für die übliche Größe von Gruppen, die die Sternwarte besuchen.

Das Angebot richtet sich bewusst an Laien und wird je nach Interessen der Besucher angepasst. Die Kuppel des neuen Planetariums wurde von einem Architekten aus Leipzig entworfen und ist ein Unikat. „Es war gar nicht so einfach, eine solche Kuppel zu bekommen. Kuppeln für Fernrohre sind durchaus zu erhalten, für Planetarien gibt es dafür allerdings keinen Hersteller mehr“, erinnert sich Lohuis. Während der Unterbau aus Holz besteht und im Innern eine Sitzgruppe aufnimmt, besteht die Kuppel selbst aus Hartpappe. Auch wenn die einzelnen Bestandteile von verschiedenen Unternehmen gefertigt wurden, konnte das Planetarium reibungslos zusammengebaut werden und ist aus Sicht des Vereins eine „Punktlandung“.

Themenbezogene Filme

Mit einem Tablet lässt sich steuern, was der Beamer an die Innenwand der Kuppel wirft. Möglich sind so nicht nur Sternenbilder, sondern auch themenbezogene Filme. Eine Reise beispielsweise zum Mars oder zum Südpol ist da plötzlich gar nicht mehr so fern, für einen entsprechenden Sound sind Lautsprecher unter den Sitzen montiert. Mit Bezug des Anbaus sind dort außerdem eine neue Treppe und ein Lift installiert worden. „Rollstuhlfahrer etwa können nun auch aufs Dach zur Fernrohrkuppel gelangen“, sagt Christopher Lohuis.

Immer wieder werde gefragt, wie das Gebäude die schwere Kuppel überhaupt tragen könne. Dass das so möglich ist, liegt an einer Besonderheit des Hauses, das im 19. Jahrhundert errichtet wurde: Hier befand sich die erste Filiale der Sparkasse im Landkreis, die natürlich auch über einen Tresor verfügte. Entsprechend starke Wände können so heute die Last der Fernrohrkuppel tragen.

Am Sonnabend, 24. September, will der Verein mit seinen rund 100 Mitgliedern ab 14 Uhr Interessierten mit einem „Tag der offenen Tür“ die Gelegenheit geben, die Sternwarte zu erkunden und in das Planetarium reinzuschnuppern. Bis 18 Uhr werden kurze Rundführungen durch das Gebäude angeboten, das auch eine kleine Sammlung enthält.

Die Sternwarte öffnet mittwochs ab 20 Uhr, weitere Termine können vereinbart werden. Infos: www.avgb.de.