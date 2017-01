Sternsinger ziehen durch Schüttorf

Schüttorf. „Ich bin seit vier Jahren jedes Jahr mit dabei“, erzählt Sandy, die sich auf die kommenden Tage freut. „Wir sammeln immer Spenden für einen guten Zweck“, erzählt die 13-Jährige, die damit zu den ältesten Sternsingern in Schüttorf gehört. Die Jüngsten sind gerade einmal fünf Jahre alt.

In diesem Jahr kommt die Sternsinger-Aktion der katholischen Kirche in Deutschland den ärmsten Menschen in Kenia zugute. Die haben selbst zwar nichts zur Erwärmung der Erde beigetragen, haben aber am meisten unter den Folgen zu leiden. „Wir haben einen Film über Kinder in Kenia geschaut. Die müssen jeden Tag acht Kilometer laufen, um Wasser zu holen“, sagt Sandy. Mithilfe der Spenden, die die Sternsinger in ganz Deutschland sammeln, soll den Menschen vor Ort geholfen werden. Das motiviert die Mädchen und Jungen in Schüttorf besonders. „Mich macht es glücklich, anderen Menschen helfen zu können“, sagt Jasmin, die zum zweiten Mal bei den Sternsingern dabei ist. Insgesamt sind es in der Kirchengemeinde in Schüttorf 20 Kinder. In den vergangenen Jahren waren es schon einmal deutlich mehr. „Es haben auch schon doppelt so viele Kinder mitgemacht“, sagen Laura und Julia, die zum Betreuerteam der Sternsinger-Aktion gehören.

Die älteren Mädchen und Jungen begleiten die Kinder auf ihrem Weg durch die Stadt. Wie es sich anfühlt, als Heilige Drei Könige durch die Straßen zu laufen, wissen sie ganz genau. Denn die Betreuer waren als Kinder selbst als Sternsinger unterwegs.

Bevor die Sternsinger am Montagmorgen losliefen, bekamen sie in einem Gottesdienst noch Gottes Segen mit auf den Weg. Pater Joe segnete dabei mit Weihwasser die Sternsinger, die Kreide und die Aufkleber mit dem Türsegen. Denn die Hausbewohner können aussuchen, ob der Segen mit Kreide an die Hauswand geschrieben werden soll oder ob ein Aufkleber mit der Jahreszahl 2017 ans Haus kommt. Als erstes steuerten die gesamte Gruppe das Haus von Pfarrer Hubertus Schnakenberg an, der sich für die Lieder und den Segen mit einer Spende bedankte. Anschließend war noch das Haus von Pater Joe an der Reihe. Danach machten sich die Sternsinger mit ihren Betreuern in kleinen Gruppen auf den Weg. Ein Wiedersehen gab es aber bereits am Mittag, denn dann stand im Gemeindehaus zur Stärkung für alle Spaghetti Bolognese auf dem Tisch.