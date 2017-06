Sich rund um die Uhr um einen Angehörigen zu kümmern, der pflegebedürftig ist, geht massiv an die Substanz. Das wissen die Frauen, die sich einmal im Monat in Emlichheim zu einem Gesprächskreis treffen, nur allzu gut.

„Stell’ dich nicht so an – du erbst doch alles“

Emlichheim. Geteiltes Leid ist halbes Leid. An dieser eigentlich ziemlich abgegriffenen Floskel ist durchaus etwas dran. So erleben es jedenfalls die 15 Frauen, die sich einmal im Monat abends in den Räumlichkeiten der Bürgerhilfe Emlichheim zu einem festen Gesprächskreis treffen. Sie alle eint, dass sie sich um einen nahen Angehörigen kümmern, der gepflegt werden muss. Das zehrt brutal an den eigenen Kräften. Vom ersten Tag an. Mitunter über Jahre.

Die Frauen, die an einem großen Tisch sitzen, wollen und müssen über das, was sie jeden Tag erleben, reden. Mal geht es darum, den Stress zu verarbeiten. Sich auszukotzen. Sich auszuheulen. Mal geht es aber auch darum, den anderen Mut zu machen. „Häufig ist es so, dass man in der Gruppe sieht: Es könnte einen wirklich noch schlimmer treffen“, erzählt eine der Frauen. Zwar ist jede von ihnen eine Einzelkämpferin, in der Zeitung wollen sie aber nur als Gruppe erscheinen. Bitte ohne Namen. Aber gerne mit Foto.

Messerstich ins Herz

Das hat etwas mit Bescheidenheit zu tun, aber auch mit Wertschätzung. Denn die erfahren die Frauen in ihrer Rolle als pflegende Angehörige im Alltag kaum. So berichtet es jede von ihnen. Es wird in ihrem Umfeld häufig für selbstverständlich gehalten, dass sie sich um die gebrechlichen Eltern oder Schwiegereltern kümmern. „Und wenn man dann doch mal eine Anerkennung oder einen Dank einfordert, heißt es nur: Stell’ dich nicht so an – du erbst doch später alles“, erzählt eine der Frauen. Kollektives Nicken. Diesen Spruch kennt jede von ihnen. Und jedes Mal war er wie ein Messerstich ins Herz. „Du kassierst doch das Pflegegeld“, ist auch einer dieser Sätze.

„Viele Menschen, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen, werden krank“, erzählt eine weitere Teilnehmerin: „Die Belastung geht zuerst auf die Psyche, dann auf den Körper.“ Umso wichtiger ist es, Gleichgesinnte zu treffen, denen es ganz ähnlich geht. Die sich etwas von der Seele reden. Und die nach außen dichthalten. Der Gesprächskreis bietet den Frauen die Möglichkeit, aus dem Alltag auszubrechen und Kraft zu tanken – auch wenn es nur für zwei Stunden ist. „Was hätte ich ohne den Kreis gemacht“, seufzt eine Frau, die sich seit mehr als 20 Jahren um ihre Angehörigen kümmert. Erst wurden die eigenen Eltern pflegebedürftig, dann die Schwiegereltern.

Fachreferenten kommen

Doris Ukena aus Nordhorn hat die Frauen in diesem Gesprächskreis zusammengeführt. Sie hat früher bei der Krankenkasse AOK als Pflegefachkraft gearbeitet und Kurse gegeben, in denen die Frauen das Pflegehandwerk gelernt und erfahren haben, worauf es bei der häuslichen Pflege ankommt. Diese intensive Vorbereitung sollte auch dazu beitragen, sich nicht allein gelassen und isoliert zu fühlen und dann wie in einer Spirale in Erschöpfung zu geraten.

Wenn sich die Frauen, die alle einen solchen Pflegekursus absolviert haben, zu ihrem Gesprächskreis treffen, sind sie nicht immer nur unter sich. „Wir laden auch regelmäßig Fachreferenten wie Ärzte, Anwälte oder Priester zu ausgewählten Themen wie Patientenverfügungen, Testament, Demenz, Trauer und Sterbebegleitung zu Hause ein“, berichtet Doris Ukena. Es soll sich aber nicht immer alles nur um Leben und Tod drehen. Die Gruppe unternimmt auch Ausflüge, die sie unter anderem schon auf den Bronzezeithof Uelsen oder in Nordhorns Moschee geführt haben.

Seit zehn Jahren

Den Gesprächskreis gibt es seit genau zehn Jahren. Nicht immer sind alle Frauen da. Wenn sich niemand findet, der auf den Pflegebedürftigen achten kann, wird es eng. Aber wenn alles geregelt ist, dann gelingt es den Frauen auch, guten Gewissens wegzugehen und im Gesprächskreis nicht auf heißen Kohlen zu sitzen. Und Doris Ukena? Sitzt mittendrin und gibt im besten Fall nur den Anstoß für ein Gespräch.