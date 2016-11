Steinmeier zu schwierigen Regierungsgesprächen in der Türkei

Mehr aus diesem Ressort

Der scheidende Präsident der Vereinigten Staaten, Barack Obama, beginnt seine letzte Europareise als Amtsinhaber. Am Vormittag wird er in Athen erwartet, wo er sich mit dem griechischen Staatspräsidenten Prokopis Pavlopoulos und mit dem Ministerpräsidenten Alexis Tsipras trifft. mehr...

Wer den Supermond am Sonntagabend schon ausgiebig bewundert hat, ist schlau gewesen: In der Nacht zum Dienstag ist laut Vorhersage die Aussicht wegen dicker Regenwolken vielerorts weit schlechter. mehr...

Die jüngsten Ereignisse in der Türkei sorgen in der EU für große Beunruhigung. Allerdings nicht in allen Hauptstädten gleichermaßen. Jetzt wird der deutsche Außenminister erstmals seit dem Putsch wieder türkische Regierungsvertreter in Ankara treffen. mehr...