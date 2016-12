Steinmeier warnt bei OSZE-Treffen vor neuer Rüstungsspirale

dpa Hamburg. Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat auf der OSZE-Konferenz in Hamburg vor einer neuen Rüstungsspirale in Europa gewarnt. Durch Misstrauen und Angst drohe eine „gefährliche Dynamik der Aufrüstung“, sagte Steinmeier bei einem Treffen von rund 50 Außenministern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Niemand könne wollen, dass sich eine neue Rüstungsspirale in Gang setzt, sagte Steinmeier. Deshalb müsse es einen Neustart für die Rüstungskontrolle geben, deren Instrumente veraltet und den veränderten militärischen Realitäten nicht mehr angemessen seien.