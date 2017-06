Steinmeier mahnt Handlungsfähigkeit der EU in Brexit-Zeiten an

dpa Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat auch angesichts anstehender Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien einen engen Zusammenhalt der EU angemahnt. „Europa muss in diesen schwierigen Zeiten Einigkeit und Handlungsfähigkeit demonstrieren“, sagte Steinmeier bei einem Treffen mit dem griechischen Präsidenten Prokopis Pavlopoulos in Berlin. Dies gelte außerdem für die Zukunft der EU im Ganzen sowie den Umgang etwa mit Russland und der Türkei. Die Regierungsbildung in London dürfte schwieriger werden als ursprünglich erwartet, die Würfel seien aber vorher gefallen.