Steinmeier in Yad Vashem: „Unfassbare Schuld“ der Deutschen

dpa Jerusalem. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei einem Besuch der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem an die historische Verantwortung Deutschlands erinnert. „Unfassbare Schuld haben wir Deutsche auf uns geladen“, schrieb er ins Gästebuch. „Hier an diesem Ort wird Erinnerung ganz Schmerz, Trauer und Scham“, sagte Steinmeier in der Gedenkstätte in Jerusalem. „In Verantwortung für das, was geschehen ist, stehen wir fest an der Seite Israels und arbeiten für eine gemeinsame Zukunft.“