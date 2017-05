Steinmeier besucht Palästinensergebiete

dpa Ramallah. Nach seinen politischen Gesprächen in Israel ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Dienstag in die palästinensischen Gebiete weitergereist. Zusammen mit seiner Frau Elke Büdenbender besuchte er eine Krankenpflegeschule in Kubeiba im Westjordanland, die mit deutschen Geldern finanziert wird. Er will auch mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas zusammentreffen. Auch bei diesem Gespräch soll es um den seit 2014 brachliegenden Friedensprozess im Nahen Osten und die Zwei-Staaten-Lösung gehen.