Steinewerfer gefährden Autofahrer auf A3 und A9

dpa Leupoldsgrün. Unbekannte Täter haben an zwei Orten in Bayern Steine oder andere Gegenstände von Autobahnbrücken geworfen und damit Autofahrer in große Gefahr gebracht. In beiden Fällen wurde die Windschutzscheibe je eines Fahrzeugs beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Bei den Vorfällen wurde jedoch niemand verletzt. Die Polizei fahndet nach den unbekannten Tätern. Gegenstände von Brücken auf fahrende Autos zu werfen gilt als schwere Straftat. Täter müssen mit langjährigen Haftstrafen rechnen.