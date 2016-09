Stegemann soll wieder antreten

Der Vorstand der Grafschafter CDU möchte erneut mit Albert Stegemann als Kandidaten in die Bundestagswahl 2017 gehen. Diesen Beschluss hat der Vorstand jetzt in Nordhorn einstimmig gefasst.

gn Nordhorn. Albert Stegemann aus Ringe soll wieder antreten. Der CDU-Vorstand stimmte einstimmig dafür ab. Der CDU-Kandidat für den Wahlkreis Mittelems wird am 24. Oktober per Urwahl durch alle Mitglieder bestimmt.

„Jung, engagiert und bürgernah“

„Mit Albert Stegemann haben wir einen jungen, engagierten und bürgernahen Bundestagsabgeordneten, mit dem wir hervorragend zusammenarbeiten und mit dem wir auch in den kommenden Jahren wichtige Projekte gemeinsam umsetzen wollen“, betonte der CDU-Kreisvorsitzende Reinhold Hilbers. Für ihn ist Stegemann ein verlässlicher Ansprechpartner in Berlin, der in den ersten drei Jahren unzählige Weichenstellungen eng begleitet habe. „Vom Spatenstich bei der Nordumgehung Nordhorn bis zum Demographieprojekt Dorfgemeinschaft 2.0 hat er entscheidende Akzente gesetzt“, so Hilbers.

Ortsumgehungen und Breitbandausbau sind Themen

Derzeit arbeite man gemeinsam daran, dass die Ortsumgehungen in Emlichheim und Lohne, die im Bundesverkehrswegeplan verankert sind, geplant und baureif gemacht werden und der Breitbandausbau mit Fördermitteln vorankommt.

Zur Nominierung im Oktober habe sich der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende im Bundestag und enge Vertraute der Kanzlerin, Volker Kauder, angekündigt, heißt es in einer Mitteilung der Grafschafter Christdemokraten.

Lokale Jobcenter stärken

Stegemann, der dem Ausschuss für Arbeit und Soziales angehört, will auch künftig die lokalen Jobcenter stärken. „Sie machen eine ausgezeichnete Arbeit, daher möchte ich, dass auch zukünftig die Optionskommunen in der Arbeitsmarktpolitik ihre Spielräume behalten, damit wir uns um jeden Einzelnen angemessen kümmern können“, sagte der 40-Jährige. Die Digitalisierung sowie die Akzeptanz und Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft seien für ihn weitere zentrale Anliegen für die Attraktivität der Grafschaft und des Emslandes.