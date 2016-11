Start der Naturschutzwoche: Schüler pflanzen Wald

Mit Spaten und guter Laune gingen am Sonnabend Kinder, Jugendliche und Erwachsene ans Werk, um einen Schulwald mit über 14.000 Bäumchen in Hesepe zu errichten.

Nordhorn. Zum vierten Mal hat das Natur-Netz Niedersachsen zur Teilnahme eingeladen. Begeistert von dem Bild, das sich ihr bot, zeigte sich die Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der Bingo-Umweltstiftung Sigrid Rakow. Erstaunlich schnell schrumpften die Stapel mit den 14.200 Pflanzen. Eifrig brachten die Kinder die kleinen Stiel- und Traubeneichen, Rotbuchen, Esskastanien und Walnussbäume in die Erde.

„Wenn das so weiter geht, haben wir nächste Woche nicht mehr genug Pflanzen“, sagte Waldpädagogin Antje Lübbers von der Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim halb im Spaß. Das sei die beste Investition in die Zukunft, wenn Kinder und Jugendliche für den Umweltschutz begeistert würden, erklärte Franz Hüsing, Direktor der Stiftung „Zukunft Wald“.

Bildergalerie Naturschutzwoche Hesepe Bild / Bild kaufen Pflanzaktion Schulwald Hesepe Foto: Susanna Austrup

Die Idee hinter dem Projekt Naturschutzwoche: Schon im Grundschulalter sollen Kinder an die Natur und Umwelt herangeführt werden, und zwar durch praktisches Tun. Die spielerisch gesammelten Erfahrungen sollen die Grundlage für ein dauerhaftes Interesse an der Natur bilden.

„Unser Ziel ist ein umweltbewussteres Leben und ein ökologischeres Handeln“, betonte Natur-Netz-Vorsitzender Hartmut Schrap. Begeistert reagierte Stiftungsvorsitzende Sigrid Rakow, die am Morgen aus dem Ammerland angereist war. „Das hier ist bombastisch“, sagte sie und lobte die gute Organisation. „Das ist genau die Form von Umweltbildung, die wir brauchen – wirkungsvoll und nachhaltig“, hob Rakow hervor.

Auch Kreisrat Dr. Michael Kiehl war beeindruckt. „Das Schulwaldprojekt entwickelt sich fantastisch. Ich bin überzeugt, dass ihr später nachschauen werdet, was aus eurem Wald geworden ist“, sagte er bei der Begrüßung und sprach allen Beteiligten seinen Dank aus. Insgesamt 56 Umweltstiftungen, Schulen und gemeinnützige Organisationen in Niedersachsen beteiligen sich mit 73 Projekten – allein 17 sind es in der Grafschaft Bentheim – an der Naturschutzwoche. Die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung fördert das Unterfangen mit rund 125.000 Euro. Davon fließen 33.000 Euro in die Grafschafter Projekte (die GN berichteten). In ganz Niedersachsen nehmen nach Angaben der Stiftung in diesem Jahr 8000 Kinder und Jugendliche teil und damit 3000 mehr als im Vorjahr.

Schulen können sich noch beteiligen

An der Pflanzaktion für den Schulwald in Hesepe sind vier Nordhorner Schulen beteiligt. „Es können noch mehr Schulen einsteigen“, sagte Lübbers am Sonnabend. Der Schulwald würde allen Schulen zur Verfügung stehen. „Interessierte Schulen können sich gerne bei der Naturschutzstiftung melden, wenn sie Aktionen im Wald planen möchten.“

Hüsing unterstrich den wertvollen Beitrag zum Klimaschutz. In einem Jahr würden pro Hektar Wald im Schnitt zehn Tonnen Kohlendioxid gespeichert, für die zwei Hektar große Fläche in Hesepe wären das 20 Tonnen pro Jahr. „Damit habt ihr einen wesentlichen Beitrag für euren ökologischen Fußabdruck geleistet“, würdigte Hüsing.

Bäume werden in Gruppen gepflanzt

Interessant ist, wie der Wald angelegt wird. Nicht in Reih und Glied, sondern in Gruppen werden die Bäumchen gepflanzt. Damit würde der natürliche Verjüngungsprozess im Wald imitiert, wo die Sämlinge ebenfalls in Gruppen aufschlügen, erläuterte Hüsing. Der Vorteil: Die Bäume wachsen unter optimalen Bedingungen zum Naturwald heran, ohne Pflegebedarf. Forstwirtschaftlich interessant ist auch, dass sich, aufgrund des anfangs schnelleren Höhenwachstums, astfreie Stämme heranbilden.

Dass der Wert eines Schulwaldes inzwischen stärker wahrgenommen wird, belegte Hüsing damit, dass der Stiftung „Zukunft Wald“ immer häufiger Maisäcker zur Bepflanzung angeboten werden. „Zurzeit haben wir 50 Schulwälder in Niedersachsen. Mein Traum ist, dass es 100 werden“, wünscht er.