Stars proben mit „Tabaluga“ in Lingen

Die Proben für das Tabaluga-Musical „Es lebe die Freundschaft“ in Lingen laufen auf Hochtouren. Neben Peter Maffay arbeiten seit Wochen Uwe Ochsenknecht, Heinz Hoenig und Rufus Beck in der Emsland-Arena.

Lingen.Kraftvoll stampft die Ameisen-Armee über die Bühne. Sie rettet den kleinen grünen Drachen „Tabaluga“, der eingefroren in der Gegend liegt. Als er wieder zu sich kommt, merkt er, dass er all seine Erinnerungen verloren hat. Der tapsige Glückskäfer will ihm aber helfen, diese wiederzubekommen.

Seit Wochen laufen die Proben für das neue „Tabaluga“-Rockmusical „Es lebe die Freundschaft“ von Peter Maffay und seiner Band in den Emslandhallen und der Emsland-Arena in Lingen. Die Nähe der Hallen erleichtert die Arbeit für die 180 Mitwirkenden. Kurz vor der Premiere am 7. Oktober in Hamburg hat das Team zahlreiche Pressevertreter zur Probe eingeladen. Diese nutzen die Gelegenheit und knipsen und filmen alles, was ihnen vor die Kamera kommt.

Mit „Es lebe die Freundschaft“ will das Team um Peter Maffay nicht nur ein Märchen darüber, wie aus Feinden Freunde werden können, sondern auch ein Plädoyer für den Wert der Freundschaft präsentieren. Die Show wird nur in großen Arenen gezeigt, unter anderem in Hamburg und München. 330.000 Tickets sind schon verkauft. Besondere Gäste sind Rufus Beck als Regisseur und Co-Autor sowie Darsteller Uwe Ochsenknecht und Heinz Hoenig, der „Tabalugas“ Kontrahenten „Arktos“ spielt.

Hoenig feierte am vergangenen Sonnabend seinen 65. Geburtstag in Lingen. Eine wilde Party gab es aber nicht, verriet er den GN: „Wir arbeiten hier sehr hart. Somit habe ich mit der Crew gefeiert und bin danach ins Bett gegangen.“ Fans können sich im Übrigen schon bald auf einen neuen Film mit Hoenig freuen: „Wir arbeiten zurzeit an einem brisanten Drehbuch – das wird ein geiler Film“, versprach Hoenig.

