Starker SV Bad Bentheim feiert zweiten Saisonsieg

Die Landesliga-Fußballer des SV Bad Bentheim haben am Sonntag im Heimspiel gegen den SC Melle ihren zweiten Saisonsieg gefeiert. Die Obergrafschafter gewannen gegen den Favoriten verdient mit 2:0.

Bad Bentheim. Wenn eine Mannschaft aus dem unteren Tabellendrittel mit 2:0 (0:0) gegen einen Gegner gewinnt, der in den elf Spielen zuvor 22:7 Treffer verbucht hat, dann sagt das einiges über die Leistung des Siegerteams aus. „Das war sehr gut. Wir haben sehr diszipliniert verteidigt und waren sehr laufstark. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung“, sagte SVB-Spielertrainer Jörg Husmann und fasste die 90 Minuten damit passend zusammen.

Die Gastgeber ließen die Meller überhaupt nicht zum Zug kommen und verbuchten in der 40. Minute die Großchance zur Führung, als Timo Küpers nach feinem Pass von Husmann vor dem SCM-Tor auftauchte, aber am Gästekeeper scheiterte. Im zweiten Durchgang legte der Aufsteiger sogar noch zu: Sebastian Schmagt sprang der Ball in der 53. Minute bei der Annahme zu weit weg und als der Stürmer zu Boden ging, blieb die Pfeife des Schiedsrichters stumm.

SVB gut organisiert und kämpferisch

Den Treffer zur 1:0-Führung erzwangen die Gastgeber dann: Zwar konnte SCM-Torwart Florian Munz zunächst noch mit einem starken Reflex gegen Florian Roggmann retten, wenige Sekunden später zappelte der Ball dann aber doch im Netz, nachdem Timo Küpers im Fallen getroffen hatte (61.). Und es kam noch besser für die Hausherren: Nach einem Konter ging Schmagt im Duell mit dem Meller Keeper zu Boden – und Referee Muhammed Yasin aus Garrel entschied ohne Zögern auf Elfmeter. Diese Chance ließ sich SVB-Kapitän Nico Neumann nicht entgehen und traf zum 2:0 (68.).

Den Mellern fiel gegen gut organisierte und kämpfende Hausherren nichts ein. Ein Fernschuss von Julian Schwieger in der 80. Minute gehörte zu den bis dahin gefährlichsten Torannäherungen der Gäste – und war zugleich der Startschuss für so etwas wie eine Schlussoffensive des SCM. Die größte Chance vergab Steffen Klesser mit einer Direktabnahme, die weit über das Tor flog (87.). „Die Disziplin war der Schlüssel für den Erfolg“, sagte Bentheims Trainer Mario Fischer – und fügte hinzu: „Wir wussten, dass wir eine Chance haben.“

Statistik

SV Bad Bentheim: Möhring; Kiewitt, Roggmann, Neumann, Fischer, Kleine-Vennekate (84. Frensch), Schevel, Wilde, Küpers (72. Holthaus), Husmann, Schmagt (90.+3 Schmidt).

Tore: 1:0 Küpers (61.), 2:0 Neumann (68., Foulelfmeter).

