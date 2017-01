Starker Schneefall: Schule fällt am Freitag aus

Am Freitagmorgen gilt weiterhin: Auf den Straßen kann es sehr glatt sein. In der Nacht hat es zum Teil stark geschneit. Wegen der Straßenverhältnisse fällt im gesamten Landkreis die Schule aus.

Nordhorn. Im Landkreis Grafschaft Bentheim fällt am Freitag, 13. Januar 2017, der Unterricht an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus. Dieses gilt auch für das Missionsgymnasium Bardel. Der Schulbusverkehr aus der Grafschaft zur privaten Handelsschule in Rheine fällt ebenfalls aus. Das hat die Kreisverwaltung am frühen Morgen entschieden.

„In der letzten Nacht gab es in unserer Region massive Schneefälle. Dieser Schnee hat es in sich. Er ist sehr nass und lässt viele Bäume zum Umstürzen bringen und macht Straßen so teils unpassierbar“, warnt zum Beispiel die Feuerwehr Lohne. „Wir sind seit 4 Uhr im Einsatz, um Straßen zumindest zu sichern, mehr geht teilweise aktuell nicht.“

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Donnerstag frühzeitig vor Unwetter gewarnt: „Es besteht die Gefahr des Auftretens von starkem Schneefall (Stufe 3 von 4). Verbreitet wird es glatt. Straßen können stellenweise unpassierbar sein.“ Unter anderem können Bäume unter der Schneelast zusammenbrechen. Autofahrten sollen vermieden werden. „Fahren Sie nur mit Winterausrüstung!“, rät der DWD.

Die Unwetterwarnung vor starkem Schneefall bezieht sich auf Donnerstag von 23 Uhr bis voraussichtlich Freitag 12 Uhr.

Detaillierte Warninformationen gibt‘s hier.