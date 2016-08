Starke Leistung der HSG reicht nicht zur Sensation

Nordhorn. Die HSG Nordhorn-Lingen hat in der ersten DHB-Pokalrunde gegen den SC Magdeburg eine couragierte Leistung gezeigt. Doch das reichte dem Handball-Zweitligisten nicht, um gegen den Pokalverteidiger eine Sensation zu schaffen. Im Halbfinale des Viererturniers im Euregium unterlagen die Gastgeber am Sonnabend vor 900 Zuschauern mit 20:23 (9:11). Damit trifft der SCM am Sonntag im Finale auf die HSG Nord HU (17 Uhr, Euregium). Der Drittligist aus Schleswig-Holstein hatte sich im ersten Halbfinale gegen Eintracht Hildesheim mit 28:27 (14:11) durchgesetzt.

Die HSG Nordhorn-Lingen hielt gegen den hohen Favoriten über die gesamte Spielzeit gut mit. Magdeburg setzte sich zwar bis zur 20. Minute auf 10:6 ab. Doch die HSG hielt mit einem 3:0-Lauf dagegen und blieb mit 9:11 zur Pause auf Schlagdistanz. Daran hatte vor allem die HSG-Abwehr großen Anteil, die sich im Zusammenspiel mit Torhüter Björn Buhrmester im zweiten Teil des ersten Durchgangs immer mehr steigerte und dieses gute Niveau bis zum Ende halten konnte. Im Angriff indes taten sich die Schützlinge von Trainer Heiner Bültmann gegen die körperlich überlegene 6:0-Abwehr um den deutschen Europameister Finn Lemke sehr schwer. Die Spielmacher Alex Terwolbeck und Patrick Miedema mussten mit ihren Nebenleuten für jeden Treffer hart arbeiten.

In der zweiten Halbzeit baute der SCM den Vorsprung zwar zunächst auf fünf Tore aus (16:11/36.). Doch die Nordhorner ließen sich nicht abschütteln. Allerdings versäumten sie es, ihre Chancen konsequent zu nutzen, ließen zum Beispiel bei 16:19 einen Gegenstoß aus, als Asbjörn Madsen allein vor Jannick Green am dänischen Olympiasieger im SCM-Tor scheiterte, und Nicky Verjans kurz darauf einen Siebenmeter verwarf. „Das war so ein Knackpunkt“, bedauerte Bültmann, dass sein Team den Favoriten nicht mehr ernsthaft in Bedrängnis bringen konnte.

Allerdings konnte der HSG-Coach etliche positive Aspekte verbuchen. Dazu gehörte zum Beispiel das in der Vorbereitung intensiv einstudierte Spiel mit dem 6. bzw. 7. Feldspieler, das zu einigen Toren führte. Oder die starken Pflichtspiel-Debüts der beiden Zugänge Lasse Seidel (3 Tore) und Yannick Fraatz (1). „Wir haben gezeigt, dass wir bereit sind für die Saison“, stellte Bültmann eine Woche vor dem ersten Punktspiel zufrieden fest. Allerdings gibt es auch Anlass zur Sorge. Abwehrchef Frank Schumann erlitt eine klaffende Platzwunde unter dem Auge, als der Magdeburger Nemanja Zelenovic ihn bei einem Wurf im Gesicht traf; „Schu“ musste zur Behandlung ins Krankenhaus.

Im Duell der beiden Drittligisten im ersten Halbfinale hätte die HSG Nord Hu, eine neu gebildete Spielgemeinschaft der Handballer aus Norderstedt und Henstedt-Ulzburg, fast noch einen Sechs-Tore-Vorsprung verspielt (28:22/54.). Die Hildesheimer hätten ihre Aufholjagd fast gekrönt, nutzten einen Ballverlust des Gegners zu einem letzten Konter, doch bevor der Wurf von Nico Höweling im Tor landete, ertönte die Schlusssirene. Tim Völzke hatte mit acht Toren den größten Anteil am 28:27-Sieg der Schleswig-Holsteiner. Für Hildesheim war Maurice Lungela mit sechs Treffern am erfolgreichsten.