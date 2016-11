Stallpflicht gilt jetzt auch für Hobby-Betriebe

Nordhorn. Der Landkreis Grafschaft Bentheim hat am Montag in einer Pressemitteilung darauf hingewiesen, dass jetzt auch für Hobby-Geflügelhalter die Stallpflicht zum Schutz vor der Geflügelpest gilt. Am 21. November ist eine Eilverordnung des Bundes in Kraft getreten, die kleinere Geflügelhaltungen (unter 1000 Tiere) und Hobbyhaltungen vor dem H5N8-Virus schützen soll. Die Abteilung für Veterinärwesen und Verbraucherschutz des Landkreises Grafschaft Bentheim hat ein Merkblatt erstellt, das den Haltern einige Verhaltensmaßregeln und Empfehlungen bietet. Die Vorschriften können unter www.tierseucheninfo.niedersachsen.de im Internet nachgelesen oder unter www.grafschaft-bentheim.de eingesehen werden. Bei weiteren Fragen ist das Veterinäramt des Landkreises Grafschaft Bentheim unter Telefon 05921 9606 oder Email: veterinaeramt@grafschaft.de erreichbar.

Landesamt schaltet Bürgertelefon

Das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) hat jetzt ebenfalls ein Bürgertelefon geschaltet: 0441 57026444. Diese Infohotline soll insbesondere Geflügelhalter bei der Umsetzung der neuen Vorschriften unterstützen.

„Mit diesen strengen Sicherheitsmaßnahmen können wir einen Beitrag leisten, eine weitere Ausbreitung des derzeitigen Geschehens zu verhindern“, meint Prof. Dr. Eberhard Haunhorst, Präsident des LAVES. Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine Viruserkrankung. Eine mögliche Infektion auch von Hausgeflügel stellt eine erhebliche Bedrohung für Niedersachsen dar. Die Tiere leiden unter sehr hohem Fieber, Atemnot sowie Husten und sterben innerhalb kürzester Zeit. Nach bisherigen Erkenntnissen sind keine Infektionen beim Menschen mit H5N8-Viren bekannt.

Bisher ist 2016 ein Fall von Vogelgrippe H5N8 in Niedersachsen bei einem Wildvogel festgestellt worden. Die Reiherente wurde im Rahmen des seit etwa zehn Jahren von Niedersachsen betriebenen Wildvogelmonitorings vom Oldenburger Lebensmittel- und Veterinärinstitut des LAVES untersucht. Seit Jahresanfang sind bislang mehr als 900 Tiere für das Monitoring beprobt worden, davon allein im November etwa 200 Tiere. In der Eilverordnung des Bundes geht es etwa darum, keine Unbefugten in die Stallungen zu lassen. Tierhalter müssen Schutzkleidung tragen und Hände sowie Stiefel desinfizieren können. Große wie kleine Geflügelhaltungen müssen vor den Eingängen zu den Ställen Desinfektionsmatten oder –wannen zur Stiefeldesinfektion einrichten; Personen müssen unmittelbar vor Betreten die Hände waschen und desinfizieren.