Städte fordern im Kampf gegen Schadstoffe sauberere Motoren

dpa Berlin. Der Deutsche Städtetag fordert von der Autoindustrie sauberere Motoren. Derzeit seien Dieselautos, die die Grenzwerte einhalten, kaum auf dem Markt, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy in Stuttgart. Die Verkehrsminister von Bund und Ländern beraten aber heute in Stuttgart über die Einführung der umstrittenen blauen Plakette zur Luftreinhaltung. Die Länder Baden-Württemberg, Hessen und Bremen streben bei der Verkehrsministerkonferenz eine Mehrheit für eine Bundesratsinitiative zur Einführung der Plakette an.