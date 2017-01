Stadtschützenfest: Im September feiert Bentheim

Bad Bentheim. Noch regiert in Bad Bentheim König Herz-Gerd I. Doch in weniger als acht Monaten wird er das Zepter an einen neuen König weitergeben. Vom 2. bis zum 9. September wird sich Bad Bentheim wieder im rot-gelben Ausnahmezustand befinden – denn dann wird das 13. Stadtschützenfest nach dem Zweiten Weltkrieg gefeiert.

Tradition über Jahrhunderte

Insgesamt kann das Fest und mit ihm das Schützenoffizierkorps auf eine über 430-jährige Tradition zurückblicken. „Es gilt in der Stadt als Ehre, im Offizierkorps mitzumachen“, sagte Dennis Schröder, Schriftführer des Korps, im Gespräch mit den GN. „Es gibt eine gute Bereitschaft mitzumachen.“ Dabei kommen die Offiziere selbst in der Festwoche kaum zum Feiern. „Bei der Organisation braucht es viele Schultern. Und die Nächte sind kurz“, meinte Kommandeur Martin Nyenhuis.

Nach dem letzten Stadtschützenfest im Jahr 2011 haben acht Offiziere das Korps verlassen – darunter auch wichtige Persönlichkeiten, die die früheren Fest maßgeblich mitgestaltet haben. Bis zu 30 Offiziere sind an der Organisation des Fests beteiligt, möglichst gleichmäßig verteilt auf Mitglieder der „Jungen“ (also der Junggesellen) und der „Alten“. Derzeit sind 25 Mitglieder im Korps, weitere könnten in den kommenden Wochen noch folgen. Aufgenommen werden kann übrigens nur jemand, der vorgeschlagen und von den anderen Offizieren einstimmig akzeptiert wird.

„Ein Fest für die Bürger“

Mindestens so wichtig für das Gelingen des Stadtschützenfests wie die Mitglieder im Korps sind aber die Bentheimer Bürger. „Wir brauchen sie. Es ist ein Fest für die Bürgerschaft“, betonte Holger Walles, Kapitän der Jungen. Rund 40 Bogengemeinschaften gibt es in Bentheim, die die Stadt zu Fest herausputzen. „Die meisten von ihnen haben bereits angefangen, sich zu treffen und zu planen“, sagte Hermann-Josef Veenker, Kapitän der Alten. „Da braucht es keinen besonderen Anstoß von uns.“

Motiv fürs Lötken gesucht

Und für noch ein Puzzleteil der Tradition setzt das Offizierkorps auf die Mithilfe der Bentheimer: Es wird wieder ein Motiv für das Lötken gesucht. Dieses gegossene Festzeichen gewährt den Männern freien Eintritt zu allen Festveranstaltungen, erlaubt die Teilnahme am Königsschießen und den Genuss des „Königsbieres“. Für die Damen gibt es eine Rosette mit dem gleichen Emblem. Wie dieses aussieht, entscheiden die Offiziere im März. „Jeder darf sich beteiligen. Die Auswahl geschieht anonym, ohne zu wissen, wer welches Motiv eingereicht hat“, erläuterte Veenker. Bei ihm – genauer gesagt in der Goethestraße 5 in Bad Bentheim – können die Vorschläge bis Ende Februar eingereicht werden.

Bisher konnten die Offiziere immer aus einer Auswahl von 30 bis 40 Lötkenideen, die beste auswählen. Sie hoffen wieder auf eine so rege Beteiligung. Und einen Tipp haben sie: „Das Motiv darf nicht zu kleinteilig sein, damit es später gut gegossen werden kann.“