Stadtduell: Eintracht erwartet den VfL Weiße Elf

Die Vorzeichen vor dem Spiel am Freitag sind bei den Nordhorner Fußball-Bezirksligisten höchst unterschiedlich. Die weiteren Grafschafter Teams spielen allesamt am Sonntag.

Nordhorn. Das war bislang nicht das Gelbe vom Ei, was die Fußballer des SV Eintracht TV Nordhorn in der jungen Bezirksliga-Saison zustande gebracht haben. Mit vier Punkten aus sechs Spielen liegt der SV Eintracht TV, der am Freitag (20 Uhr) den Stadtrivalen VfL Weiße Elf empfängt, weit hinter den Erwartungen zurück. „Wir haben etwas gutzumachen“, sagt SVE-Trainer Deniz Baysoy.

Drei Niederlagen in Folge kassierte die Elf von Baysoy und Herion Novaku, zuletzt eine schmerzhafte 1:4-Pleite gegen den SV Surwold. „Das war einfach nichts von uns“, beschreibt Baysoy die Leistung seiner Elf, die in der Tabelle kurz vor den Abstiegsrängen platziert ist. Und zu allem Überfluss kam es in der Halbzeitpause auch noch zu einem Wortgefecht zwischen Trainer Novaku und Spieler Florian Kamp de Azevedo. Baysoy zu dem Vorfall: „Er ist nicht mehr Bestandteil der Mannschaft. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.“

Der Türke bemerkt selbst, dass die Frusttoleranz immer weiter sinkt – je mehr Negativerlebnisse seine Elf einfährt. „Das müssen wir schleunigst ändern, am besten gegen den VfL Weiße Elf“, sagt Baysoy. Wichtig ist dem SVE-Trainer, dass seine Elf eine geschlossene Mannschaftsleistung zeigt und jeder für jeden kämpft. Dann könnte es seiner Meinung nach mit dem Befreiungsschlag klappen. „Ansonsten wird der Druck immer größer“, weiß Baysoy.

Wie es ist, von Beginn an im unteren Tabellendrittel der Liga herumzudümpeln, das weiß VfL-Spielertrainer Dennis Brode nur zu gut. Als er zu Beginn der vergangenen Saison mit Thomas kleine Lögte die Kommandobrücke übernommen hatte, fuhr der VfL Weiße Elf in der Hinrunde nur elf Punkte ein. Das zehrte gehörig an den Nerven. Doch in dieser Spielzeit läuft es vom Startpunkt weg besser. Vor allen Dingen im Defensivbereich haben die Kicker vom Ootmarsumer Weg an Sicherheit gewonnen. Das belegen die nur zwei Gegentreffer in sechs Spielen. Und nach vorne läuft es immer besser. Zuletzt gewannen die Nordhorner 4:0 gegen BW Dörpen.

„Den Schwung wollen wir natürlich mit in das Spiel bei Eintracht nehmen“, verdeutlicht Brode, der selbst einmal gegen Dörpen erfolgreich war. Allerdings hebt er angesichts des angeschlagenen Gegners den Zeigefinger. „Mit Steffen Hilberink, Kevin Kamp sowie Sergen und Mirkan Dönmez haben sie starke Spieler in ihren Reihen. Die müssen wir in Schach halten“, so Brode, der sich auf das Wiedersehen mit seinem alten Verein freut.

„Flutlichtspiele im Eintracht-Stadion sind etwas Besonderes“, weiß der ehemalige Eintracht-Torjäger zu berichten. Er kann bis auf die verletzten Luca Vischer und Daniel van der Kamp alle Spieler einsetzen. Bei Eintracht fehlen der gesperrte Olavo Alvez de Souza sowie Serkan Caily (Knöchelverletzung) und Vanja Milosevic (Urlaub).

Weitere Partien mit Grafschafter Beteiligung

ASV Altenlingen – SV Wietmarschen (So., 14 Uhr). Im siebten Anlauf will der SV Wietmarschen, Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga, die ersten Punkte einfahren. „Wir hoffen natürlich auf drei Punkte. Wenn es anders kommt, nehmen wir auswärts natürlich auch einen Punkt mit“, verdeutlicht SVW-Trainer Thomas Hessel das Vorhaben beim Tabellennachbarn ASV Altenlingen. Der Liga-Neuling ist als einzige Mannschaft noch ohne Punktgewinn. Mit einem Sieg können die Wietmarscher am Gegner vorbeiziehen. „Das ist Motivation genug“, freut sich Hessel auf die Partie. Seine Elf wähnt er nach einer knappen 0:1-Niederlage gegen Tabellenführer FC Schüttorf 09 und einer guten Trainingswoche auf dem „richtigen Weg“. Der SVW muss auf Stürmer Patrick Keen verzichten, der beruflich verhindert ist. Ob Matthias Wübben dabei ist, entscheidet sich kurzfristig.

TuS Gildehaus – SC Spelle-Venhaus II (So., 14.30 Uhr). Aufsteiger TuS Gildehaus hat zwar das jüngste Duell gegen Union Lohne verloren, der Tendenz-Pfeil geht dennoch nach oben. Mit elf Punkten aus sechs Partien belegen die Fußballer von Trainer Wolfgang Schmidt einen hervorragenden sechsten Tabellenplatz. „Wir wollen die gute Entwicklung fortsetzen“, sagt Schmidt. Seine Kicker haben sich dank der Erfahrungen aus den vergangenen beiden Spielzeiten schnell an die neue Liga gewöhnt. Der TuS hat sich eine solide defensive Grundstruktur aufgebaut, nur vier Gegentore sprechen für sich. Und diese Grundausrichtung soll auch gegen die um einen Platz besser positionierte junge Mannschaft des SC Spelle-Venhaus zum Erfolg verhelfen. Schmidt kann aus dem Vollen schöpfen. Alle Offensivspieler sind im Gegensatz zu den Vorwochen fit und einsatzbereit.

Union Lohne - SV Surwold (So., 14.30 Uhr). Vier Tage nach dem verlorenen Bezirkspokal-Achtelfinale gegen Oythe treten die Lohner Fußballer erneut zu Hause an. „Ich glaube nicht, dass die Zusatzbelastung eine Rolle spielt“, sagt Trainer Ralf Cordes, „Es war die letzte ,englische Woche‘, und die sollten wir gut überstehen.“ Mit Surwold stellt sich ein Team in Lohne vor, von dem Cordes schon lange eine hohe Meinung hat. „Es ist ausgeglichen besetzt und spielt guten Fußball. In dieser Saison kommt eine Effektivität hinzu, die zuletzt oft gefehlt hat.“ Mit zehn Punkten stehen die Emsländer in der Tabelle nur wenig schlechter da als die gut in die Saison gestarteten Lohner (13 Zähler). „Wir wollen gewonnen, damit wir nach dem Spiel eine positive Startbilanz ziehen können“, sagt der Coach.

FC Leschede – FC Schüttorf 09 (So., 15 Uhr). Mit 16 von möglichen 18 Punkten ist der FC Schüttorf 09 famos gestartet. Zwar war der jüngste Erfolg bei Tabellenschlusslicht SV Wietmarschen (1:0) verdient, doch 09-Coach Michael Schmidt haben dabei Präzision und Passgenauigkeit gefehlt. Mit den herausgespielten Chancen wurde seiner Meinung nach zu fahrlässig umgegangen. „Das müssen wir in Leschede besser machen“, fordert er. Denn ansonsten könnte es beim emsländischen Aufsteiger eine böse Überraschung geben. Trainer der Lescheder ist ein in der Grafschaft alter Bekannter: Bernhold Nünning. „Er wird das Team ordentlich einstellen“, prophezeit Schmidt, der einen tief stehenden und kampfstarken FC Leschede erwartet. Zurückgreifen können die Schüttorfer wieder auf Mittelfeldmotor Hanjo Prondzinski, er ist ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.