Stadt Melle zeigt „Reichsbürgern“ die Rote Karte

Melle. Nach Informationen der Neuen Osnabrücker Zeitung sollen am Donnerstag mehrere Personen, die sich als „Reichsbürger“ bezeichnen, versucht haben, im Rathaus eine Versammlung zu veranstalten. Entsprechende Informationen hat der städtische Mediensprecher Jürgen Krämer am Sonntag auf Anfrage bestätigt.(...) Link zum Artikel: http://www.gn-online.de/nachrichten/stadt-melle-zeigt-reichsbuergern-die-rote-karte-175482.html

„Solche E-Mails sollte man einfach ignorieren“, teilte Mareike Kocar mit. Die Sprecherin der Polizei rät in solchen Fällen, den Absender auf die Liste der Spammails zu setzen, um so weitere Mails zu blockieren.

Am Freitag soll nach Informationen der Neuen Osnabrücker Zeitung erneut eine Rundmail einer „Reichsbürgerin“ an mehrere Meller Privatpersonen und Firmen versandt worden sein: „Der Stadt liegt eine schriftliche Beschwerde einer Bürgerin vor, die sich davon genervt fühlt“, erklärte Jürgen Krämer.

„Es ist schon ein starkes Stück, dass ausgerechnet ,Reichsbürger‘, die die Stadt Melle in ihrer heutigen Rechtsform infrage stellen, in städtischen Gebäuden Zusammenkünfte veranstalten wollen“, zeigte sich Jürgen Krämer erbost. Er machte mit Nachdruck deutlich, „dass wir diesem Personenkreis auch in Zukunft keine Räumlichkeiten für Sitzungen, Versammlungen oder sonstige Veranstaltungen zur Verfügung stellen werden“. Sollte es nochmals zu einem Vorfall wie am frühen Donnerstagabend kommen, „erwägen wir, diese Menschen mit einem Hausverbot zu belegen“, unterstrich er.

Nach Aussage von Jürgen Krämer hatten mehrere Personen mit ihrer Wortführerin an der Spitze das Rathaus mit dem Ziel aufgesucht, im Sitzungssaal eine Besprechung zu veranstalten. Zeitgleich hätten weitere Personen, die augenscheinlich ebenfalls den „Reichsbürgern“ zuzuordnen seien, das Stadthaus aufgesucht: „Diese Männer hatten den Verwaltungssitz am Schürenkamp offenbar mit dem Rathaus verwechselt“, erklärte Krämer.

