Staatsakt für Roman Herzog

dpa Berlin. Der verstorbene Ex-Bundespräsident Roman Herzog ist in Berlin mit einem Staatsakt gewürdigt worden. Herzog sei ein „Geschenk für unser Land“ gewesen, sagte Bundespräsident Joachim Gauck. EU-Ratspräsident Donald Tusk erinnerte an Herzogs berühmte „Ruck-Rede“ von 1997 und sagte, dass auch durch Europa heute ein Ruck gehen müsse. Herzog war am 10. Januar im Alter von 82 Jahren gestorben. Er wird am Freitag in Baden-Württemberg beerdigt. Herzog war von 1994 bis 1999 der erste Mann im Staate.