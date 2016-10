Sprengstoffspuren in Chemnitzer Wohnung

Mehr aus diesem Ressort

Erst zog „Matthew“ knapp an Florida vorbei, jetzt ist der Hurrikan im US-Bundesstaat South Carolina angekommen. Die Behörden warnen vor Überflutungen und rufen die Bevölkerung auf, keine Risiken einzugehen. mehr...

Donald Trump hat sich in diesem Wahlkampf oft mehr als drastisch geäußert - entschuldigt hat er sich nie. Jetzt kommt er doch nicht darum herum: Denn es ist ein altes Video aufgetaucht, das es in sich hat. Aber reicht eine Entschuldigung aus oder ist Trump erledigt? mehr...

Die Regierung in Washington wirft Moskau vor, hinter Hackerangriffen auf politische Institutionen in den USA zu stecken. Ranghohe Beamte könnten die Aktivitäten genehmigt haben. Russland weist das zurück. mehr...

Dem Westen gilt der jordanische König als Verbündeter. Bei der Ehrung mit dem Westfälischen Friedenspreis in Münster klingt auch leise Kritik an dem nicht unumstrittenen Monarchen an. mehr...