Sprengstoff aus Chemnitzer Wohnung kontrolliert gesprengt

dpa Chemnitz. Der bei einem Anti-Terror-Einsatz in Chemnitz entdeckte Sprengstoff ist entschärft und vernichtet worden. Das hochexplosive Material wurde am Abend laut Polizei in einer eigens ausgehobenen Erdgrube von Spezialisten gesprengt und verbrannt. Eine heftige Druckwelle war noch in größerer Entfernung zu spüren. „Es gab keine Verletzten und keine Schäden“, sagte ein LKA-Sprecher. Das Material, laut Ermittler ein gefährlicheres Gemisch als TNT, war aus einer verdächtigen Wohnung geborgen worden. Der Mieter der Wohnung, ein unter Terrorverdacht stehender Syrer, ist auf der Flucht.