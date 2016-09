Sprengsatz-Attrappe an Dresdner Marienbrücke sichergestellt

dpa Dresden. Kurz vor der Einheitsfeier in Dresden sorgt der Fund einer Sprengsatz-Attrappe für neue Nervosität. Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes entdeckten die Attrappe am Nachmittag an der Dresdner Marienbrücke, wie die Polizei mitteilte. In einer Plastiktüte befanden sich mehrere Gläser, aus denen Drähte ragten. Spezialisten des LKA stellten fest, dass es sich um eine Attrappe handelte. Am Montagabend waren zwei Sprengsätze vor einer Moschee und einem Kongresszentrums explodiert, wo am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober der Empfang des Bundespräsidenten ausgerichtet wird.