„Sprach-Kita“: Kindertagesstätten werden gefördert

Nordhorn/Berlin. Insgesamt profitieren so 32 Einrichtungen im südlichen und mittleren Emsland sowie in der Grafschaft Bentheim von der damit finanzierten halben Fachkraft, darunter die Kita „Arche Noah“ in Emlichheim, die Johannes-Kindertagesstätte in Neuenhaus, die DRK-Kita „Pusteblume“, sowie die Kindertagesstätten von St. Augustinus, St. Elisabeth und St. Josef in Nordhorn und die DRK-Kita „Schatzkiste“ in Schüttorf. Alle diese Kitas werden in einer „ersten Welle“ berücksichtigt.

Zur so genannten „zweiten Welle“ gehören die Kindertagesstätten „Sonnenschein“ und „Regenbogen“ in Gildehaus als Neuzugänge sowie St. Johannes in Bad Bentheim, der Kindergarten „Lummerland“ in Neuenhaus, die „Villa Kunterbunt“ und „St. Ludgerus“ in Nordhorn, sowie die „Amselstrolche“ in Uelsen, die bereits Erfahrungen als „Sprach-Kita“ haben. Neu sind weiter aufgenommen worden die Christus-Kita und St. Marien sowie „Zwergenland“ und die Martin-Luther-Kindertagesstätte in Nordhorn und die „Rüskauer Rasselbande“ in Schüttorf.

Sowohl Albert Stegemann als auch Daniela De Ridder begrüßten die Aufnahme der Kindergärten in das Förderprogramm. „Die 3,1 Millionen Euro für die Sprachförderung in unseren Kitas sind gut angelegtes Geld“, unterstrich Stegemann: „Kinder aus bildungsschwachen Familien, aber auch Kinder, deren Familiensprache nicht Deutsch ist, werden besonders profitieren.“ Für den Abgeordneten ist die deutsche Sprache Grundlage einer erfolgreichen Integration und Schulausbildung. Umso wichtiger sei es, dass jedes Kind eine faire Chance erhält.“

De Ridder betonte: „Eines unserer wichtigsten Ziele ist die Verwirklichung von Chancengleichheit in unserer Gesellschaft. Allzu oft sind Sprachbarrieren ursächlich für Probleme in der Schullaufbahn von Kindern und Jugendlichen. Daher freut es mich sehr, dass das Bundesfamilienministerium die Bildung von Anfang an ernst nimmt, Chancengleichheit herstellt und dort gezielt fördert. Dass wir mehr Chancengleichheit brauchen, manifestiert sich bereits in den Kindertagen, was Bildungspolitik so wichtig macht“.

Zur Verbesserung der Angebote sprachlicher Bildung in Kindertageseinrichtungen fördert das Bundesprogramm in den ausgewählten Einrichtungen jeweils eine halbe Stelle für eine zusätzliche Fachkraft. In den neun Kitas, die es zusätzlich in die zweite Welle des Bundesprogramms geschafft haben, wird die Förderung bis Ende 2020 gewährt. Jährlich sind es 25.000 Euro je Einrichtung. Die Förderung startet je nach Einrichtung zwischen Februar und August 2017.