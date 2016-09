Spotify will laut Zeitung Berliner Rivalen Soundcloud kaufen

dpa Berlin. Der Musikstreaming-Marktführer Spotify will laut einem Zeitungsbericht den Konkurrenten Soundcloud kaufen, eines der bekanntesten Berliner Start-ups. Die beiden Firmen seien in Übernahmegesprächen, auch wenn ein Deal noch scheitern könne, schrieb die „Financial Times“. In den Finanzierungsrunden hielt sich die Bewertung von Soundcloud laut Medienberichten bei 700 Millionen Dollar. Der Finanzdienst Bloomberg hatte zuvor berichtet, Soundcloud erwäge, sich für eine Milliarde Dollar zum Verkauf zu stellen.