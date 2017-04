Sportwagenfans spenden 22.000 Euro

gn Nordhorn-Hesepe. Am Morgen pilgerten die Autofans auf die Strecke, um möglichst schnell in den favorisierten Boliden mitfahren zu können, heißt es in einer Mitteilung. Das Wetter spielte mit – und so bildeten sich lange Schlangen an der „Mitfahrzentrale“. Der Gästestrom riss stundenlang nicht ab. Rund 1000 Besucher kamen insgesamt. Damit hat sich die Veranstaltung im Laufe der Jahre deutlich vergrößert. Bei der ersten Auflage waren nur 59 Gäste gekommen.

Mit dabei waren diesmal Flitzer von McLaren, Ferrari, Porsche und Bentley. Die Besucher kamen direkt mit der Szene in Berührung. Die gute Stimmung schlug sich in der Spendenbereitschaft nieder. Insgesamt 22.321 Euro wurden zugunsten der Lingener Tafel gesammelt. Edeltraut Graeßner, Vorsitzende der Lingener Tafel, war nicht nur von der Empathie bewegt, sondern auch von der Leidenschaft, mit Begeisterung Gutes zu tun. „Was die Verantwortlichen hier auf die Beine stellen, ist beispiellos“, sagte sie.

TV-Star mit dabei

Bis etwa 17 Uhr sausten die Boliden über die Strecke. Begehrtes Fotomotiv waren nicht nur die Wagen, sondern auch der prominente Stargast: Madlen Kaniuth aus der RTL-Serie „Alles was zählt“. Sie war bereits zum fünften Mal mit von der Partie. „Ich unterstütze Track & Drivers, da es für mich eine Charity mit viel Herzblut ist. Hier fühlt man überall die Freude und die Leidenschaft für die gute Sache. Und: Gutes tun ist gerade heute immer wichtiger“, sagte die Schauspielerin. „Ich bin so ein Fan von ‚Alles was zählt‘ – das ist natürlich jetzt noch ein richtiges Highlight, Madlen hier zu treffen“, verriet ein aufgeregter Fan.

Den Abschluss fand die Veranstaltung am Abend im Palacio bei einer After-Party. Dass die Sportwagenfreunde sich nicht zum letzten Mal gesehen haben, steht bereits fest. Die 10. Auflage der Track & Drivers CON wird am 21. April 2018 veranstaltet.