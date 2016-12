Sportförderung: Millionengrenze geknackt

Die Kreissparkasse hat wie in den vergangenen Jahren seit 1997 in der Vorweihnachtszeit Spenden an Grafschafter Sportvereine übergeben, diesmal insgesamt knapp 40.000 Euro. Damit knackte sie die Millionengrenze.

gn Nordhorn. Es sind wieder einige Säckchen zusammen gekommen, die am Donnerstag im Beratungszentrum der Kreissparkasse an die Sportvereine des Kreisgebiets übergeben werden konnten. Bereits seit 1997 fördert das Grafschafter Geldinstitut die Nachwuchsarbeit der Vereine, in diesem Jahr überreichten die Kundenberater Schecks im Wert von insgesamt fast 40.000 Euro. Damit knackte die Kreissparkasse die Millionengrenze: Insgesamt 1.007.490 Euro spendete sie für junge Sportlerinnen und Sportler in den heimischen Vereinen.

Nach Ansicht des Vorstandsvorsitzenden Hubert Winter ist die Grafschaft – auch dank der in den vergangenen Jahren immer weiter wachsenden Sportvereine – eine „Sporthochburg“. „Darauf können Sie sehr stolz sein“, lobte er die Vereinsvertreter, die der Einladung gefolgt waren. Was die Klubs leisten, verdeutliche die Gesamtstatistik des niedersächsischen Landessportbundes, nach der die Menschen in der Grafschaft über dem Landesdurchschnitt in Sportvereinen vertreten sind. In der Altersgruppe der 19- bis 26-Jährigen seien gleich 45 Prozent in Sportvereinen aktiv, sagte Winter.

Der vielfältige Jugend- und Breitensport habe, da ist sich der Kreissparkassen-Vorstand sicher, auch vom Hochleistungssport in der Region profitiert: „Meiner Meinung nach hat der Spitzensport durch die Vorbildfunktion dem Breitensport gut getan“, betonte er. Und so bringen die Grafschafter Vereine immer wieder viele Talente hervor, die besondere Leistungen erzielen – wie etwa Leichtathletik-Landesmeisterin Josephine Skutta oder die starken Volleyballerinnen des SCU Emlichheim.