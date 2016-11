Sportakrobaten setzen Ausrufezeichen

gn Mainz. Der VfL Weiße Elf Nordhorn hat beim internationalen Gutenberg-Pokal der Sportakrobaten für ein Ausrufezeichen gesorgt. Bei dem renommierten Wettkampf in Mainz mit den besten Formationen aus Deutschland, England, Italien, Schottland, Russland, Bulgarien und der Schweiz zeigten Nicole Rein, Alexandra Kazakovskaya und Beeke Damaschke in der Altersklasse der Junioren eine überragende Leistung und holten am Ende verdient die Goldmedaille. „Das ist ein einzigartiger Erfolg für unseren Verein“, freute sich Trainerin Rebecca Haase.

Besonders bemerkenswert fand die Übungsleiterin die Tatsache, dass die Nordhornerinnen bessere Punktzahlen erzielten als eine Formation der deutschen Nationalmannschaft. „Nicole, Alexandra und Beeke turnten zahlreiche Elemente so sauber wie noch nie“, lobte sie das Trio, das wenige Wochen zuvor bei der deutschen Meisterschaft in Hoyerswerda in einer höheren Altersklasse knapp einen Podestplatz verpasst hatte und den Bundesentscheid auf Rang vier abschloss. „Dass die drei deutlich jünger als ihre Konkurrentinnen waren, fiel dabei allerdings kaum auf“, so Haase.

Das Duo Lina Skwirblies und Ylvie Lensker ging in Mainz ebenfalls an den Start. Beide absolvierten ihren ersten internationalen Wettkampf in der Schülerklasse. „Sie hatten eine sehr große und starke Konkurrenz mit fast 20 Paaren“, berichtete Rebecca Haase. Das Nordhorner Paar zeigte trotz der Aufregung eine ansprechende Leistung und verfehlte mit dem elften Platz nur ganz knapp das Finale. „Lina und Ylvie können aber trotzdem stolz auf sich sein, einen so großen Wettkampf mit Erfolg zum ersten Mal gemeistert zu haben“, lobte die Übungsleiterin.