Sportabzeichen: Stadtflur-Schule siegt im Land

gn Nordhorn. Beim niedersächsischen Sportabzeichen-Schulwettbewerb hat die Nordhorner Grundschule Stadtflur in der Kategorie für Grundschulen mit mehr als 100 Schülerinnen und Schülern in den Schuljahrgängen 3 bis 4 den ersten Platz erreicht. Die Belohnung: eine Urkunde und ein Preisgeld in Höhe von 700 Euro. Bei den Schulen mit einer Größe bis 100 Kindern konnte sich die Grundschule Bookholt über den dritten Platz bei den Jahrgängen 1 und 2 freuen. Weit vorne im Niedersachsen-Ranking schnitt auch die Vechtetalschule ab: Die Nordhorner belegten bei den Förderschulen, Schuljahrgänge 3 bis 10, den fünften Platz. Die Übergabe der Urkunden und der Schecks an die Vertreter der drei Schulen fand jetzt durch den Kreissportbund und der Kreissparkasse im „Haus des Sports“ in Nordhorn statt. Dort hatten alle Beteiligten viel Spaß beim anschließenden Kegeln.

In Niedersachsen haben sich insgesamt 604 Schulen mit 38.287 Schülerinnen und Schüler an dem Schulwettbewerb beteiligt. Der Landessportbund will mit dem Wettbewerb den gesunden Schul- und Freizeitsport fördern und verdeutlichen, dass der Sport nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitserziehung und körperlichen Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler leistet, sondern auch Spaß, Freude und Teamfähigkeit vermittelt.

Durch den Wettbewerb, der dieses Jahr erstmals durch den Sparkassenverband Niedersachsen gefördert wurde, sollen Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen Interesse an einer zusätzlichen sportlichen Betätigung in der Schule und in der Freizeit entwickeln und zum Erwerb des Deutschen Sportabzeichens angeregt werden. Das Deutsche Sportabzeichen ist das bedeutendste sportliche Auszeichnungssystem außerhalb des Wettkampfsportes. Es ist die offizielle Auszeichnung für überdurchschnittliche persönliche Fitness.