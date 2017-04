Mehr aus diesem Ressort

Die Rocklegende Bob Dylan noch einmal live erleben – und das vor der „eigenen Haustür“. Das lockte viele Besucher zum Konzert des 75-Jährigen in die Lingener Emsland-Arena. mehr...

In der Innenstadt von Enschede kann in diesem Jahr zum ersten Mal auch feiertags geshoppt werden. Die Geschäfte öffnen auch an Ostermontag, Himmelfahrt und Pfingstmontag. mehr...