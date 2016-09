Spitzenläufer Koch gewinnt 30. „Meile“ vor Hartger

Der gebürtige Rheinenser Stefan Koch setzte sich beim Nordhorner Stadtlauf im Hauptrennen über zehn Kilometer durch. Insgesamt gingen am Sonnabend rund 2000 Sportler bei den verschiedenen Läufen an den Start.

Nordhorn. Klarer Sieg für den deutschen Spitzenläufer Stefan Koch beim 30. Nordhorner Stadtlauf: Der 32-Jährige vom TuSEM Essen dominierte am Sonnabend die traditionsreiche „Meile“ über zehn Kilometer und siegte mit einer starken Zeit von 31:27 Minuten. Der gebürtige Rheinenser, der sich zum ersten Mal in die lange Siegerliste der „Meile“ eintrug, hat in der deutschen Laufszene schon große Erfolge gefeiert; 2009 etwa hatte er sich als deutscher Meister im Marathonlauf für die Leichtathletik-Weltmeisterschaft des gleichen Jahres in Berlin qualifiziert.

Mit einigem Abstand hinter Koch drehte Gerold Hartger vom veranstaltenden LC Nordhorn ebenfalls in konstant hohem Tempo seine Runden; der vierfache „Meile“-Sieger erreichte das Ziel an der Alten Kirche am Markt nach 32:24 Minuten als Zweiter vor Weldetinsae Teklernariam von der LG Uplengen (34:24). Beste Frau über zehn Kilometer war wie im Vorjahr Kerstin Evers aus Papenburg, die mit einer Siegerzeit von 41:05 Minuten genau 70 Sekunden schneller war als die Zweitplatzierte Imke Sumbeck vom LC Nordhorn (42:15). Den 5-km-Lauf hatte zuvor der Meppener Kilian Muke in 16:29 Minuten gewonnen.

Bei hochsommerlichen Temperaturen in Nordhorn waren am Sonnabend rund 2000 Kinder, Jugendliche, Hobbyläufer und Leistungssportler in insgesamt sieben Läufen an den Start gegangen. Ab 14 Uhr waren zunächst die Grundschülerinnen und Grundschüler vor großer Kulisse mit viel Eifer bei der Sache. Eine gelungene Premiere feierte der LCN mit seinem zwei Kilometer langen Jedermannlauf für Einsteiger.