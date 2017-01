Spielschar bringt plattdeutsche Farce auf Bühne

Die Spielschar Nordhorn führt ihr plattdeutsches Theaterstück „Denn fiesen Keärl van miene Dochter“ erstmals am 8. Januar, 14.30 Uhr, im Gemeindehaus am Markt auf. Danach stehen weitere Aufführungen auf dem Spielplan.

tk Nordhorn. Zur Premiere am Sonntag werden wieder Kaffee und Kuchen für einen guten Zweck serviert. „Denn fiesen Keärl van miene Dochter“ (Original: „Denk di doch wat anners ut“) ist eine Farce in drei Akten aus der Feder von Normen Robbins, Deutsch von Axel von Koss und Plattdeutsch von Lars van Appen. Zum Inhalt: Schlechte Stimmung im Hause Greta und Alfred Lübbers. Gretas Mutter, die ihrem Schwiegersohn vom ersten Tag an misstraut hat, hält endlich den Beweis seiner Untreue in ihren Händen: Einen eindeutig zweideutigen Brief. Greta ist geschockt und gewillt auszuziehen. Kann Alfred das noch verhindern? Wer ist die Absenderin des Briefes? Und was hat es mit der jungen Akt-Malerin auf sich, die plötzlich auftaucht? All diese Fragen werden in der Aufführung des Vereins Spielschar Nordhorn dem Publikum beantwortet.

Die Termine nach der Premiere im ev.-ref. Gemeindezentrum am Markt: Mittwoch 11. 1., 20 Uhr; Freitag 13. 1., 20 Uhr; Sonntag 15. 1., 17 Uhr; Dienstag 17. 1, 20 Uhr; Samstag 21. 1., 17 Uhr; Sonntag 22. 1., 17 Uhr.

Auch im Hotel Rammelkamp an der Lingener Straße 306 wird gespielt: Samstag, 28. 1., 20 Uhr; Sonntag 29. 1., 14.30 Uhr; Montag 30. 1., 20 Uhr; Dienstag 31. 1., 20 Uhr; Mittwoch 1. Februar, 20 Uhr; Donnerstag 2. 2., 20 Uhr; Freitag 3. 2., 20 Uhr.

Die Einnahmen des Kaffee- und Kuchenverkaufs zur Premiere werden in diesem Jahr an den Heilpädagogischen Bauernhof „Hof Blekker“ in Uelsen für seine geplante Erweiterung gespendet. Die Kuchen werden von Spielern, Bühnenbauer, Bekannten und Freunden bereit gestellt. Durch diese Spendenbereitschaft konnten in den vergangenen Jahren jeweils über 1000 Euro pro Jahr den jeweiligen sozialen Einrichtungen vor Ort in der Grafschaft Bentheim überreicht werden, berichtet Gero Hüsemann von der Spielschar.

Auch die Spielschar hat in diesem Jahr wieder Grund zum Feiern. Es gibt zwei Jubilare: Anja Essink wird für zehn Jahre aktive Spielschar-Arbeit und Gero Hüsemann für 30 Jahre ausgezeichnet.

Die Karten für die jeweiligen Aufführungen können nur an der Tages- oder Abendkasse gekauft werden. Gutscheine, die in der Adventszeit gekauft wurden, gelten für alle Termine, beinhalten aber keine Sitzplatzgarantie. Weitere Informationen über die Spielschar gibt es im Internet unter www.theater-nordhorn.de und auf facebook.com/spielschar.nordhorn.