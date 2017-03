Spielplatz nach Granatenfund in Nordlohne gesperrt

Von Andre Stephan-Park

Die Gemeinde Wietmarschen hat nach einem Granatenfund am Montag den Spielplatz in der Siedlung „Am Wildwechsel“ in Nordlohne nun gesperrt. Das Areal wird aus Sicherheitsgründen in Kürze sondiert.