Spezialeinsatzkräfte stürmen Hells Angels-Clubheim

Lange zögerte der US-Präsident, doch am Donnerstag will er nun seine Grundsatzentscheidung zum Klimaschutz bekannt geben. Die Europäer versuchen es mit Mahnungen in letzter Minute. Auch China zieht mit. mehr...

Abschiebungen nach Afghanistan sind umstritten. Immer wieder explodieren in Kabul Bomben. Die Erfolge im Kampf gegen die Taliban sind nicht so, wie sich das westliche Staaten vorgestellt hatten. Was ändert der jüngste Anschlag in Kabul an der Abschiebungspraxis? mehr...