Spendenaktion für Amatrice bringt 25.000 Euro

25.000 Euro sind in Nordhorn mit der Spendenaktion für das vom Erdbeben zerstörte Amatrice in der Provinz Rieti zusammengekommen. Das Geld fließt in eine neue Schulbibliothek und in ein Projekt zur Traumabewältigung.

Nordhorn. Mit der Schlagzeile „Grafschafter helfen Erdbeben-Opfern“ und einem ausführlichen Bericht über die vom Erdbeben völlig zerstörte Berggemeinde Amatrice in der Provinz der italienischen Partnerstadt Rieti hatten die GN am 28. August 2016 die Initiative von Stadt Nordhorn, Partnerschaftskomitee und dem Verein zur Förderung von Städtepartnerschaften der Stadt Nordhorn unterstützt, um eine Spendenaktion für das Erdbebengebiet an den Start zu bringen.

Schnell kam daraufhin ein fünfstelliger Betrag auf dem Spendenkonto des Fördervereins zusammen. Amatrices Bürgermeister Sergio Pirozzi hatte jedoch darum gebeten, die Gelder solange in Nordhorn zu verwalten, bis die Wiederaufbaupläne für das total verwüstete Dorf vorliegen.

Das ist nun der Fall: Gestern konnte mit der Bekanntgabe der Spendenhöhe und der Verwendung der Gelder unter die mehrmonatige Aktion nun ein Schlussstrich und eine stolze Bilanz gezogen werden. Nach einem Beschluss des Verwaltungsausschusses der Stadt Nordhorn wird der aktuelle Spendenbetrag um gut 3500 Euro auf insgesamt 25.000 Euro aufgestockt:

15.000 Euro davon sollen in ein Projekt zur Errichtung einer neuen Schulbibliothek in Rieti fließen, die aufgrund gravierender Schäden an Schulen durch jüngere Beben dringend benötigt wird.

10.000 Euro gehen an das Projekt „Velino für Children“, das sich mit Traumabewältigung in der gesamten Erdbebenregion befasst.

Auf Wunsch des Fördervereins wurde von Anfang an die Verantwortung für die Abwicklung der Spendenaktion in die Regie der Stadt gelegt. Damit das Geld auch direkt in Amatrice ankommt, soll ein Vertreter der Stadt Nordhorn den Scheck an Bürgermeister Pirozzi übergeben. Über konkretere Details zu den Spendenempfängern und zur Übergabe wollen die Initiatoren der Aktion demnächst berichten.

Am 24. August 2016 war das 63 Kilometer nördlich von der Provinzhauptstadt Rieti gelegene Amatrice in den Apenninen als Zentrum des Erdbebens total zerstört worden. In dem einst 2657 Einwohner zählenden Dorf und im Umland kamen fast 300 Menschen ums Leben. Für die Nordhorner Initiatoren war somit schnell klar, dass der völlig verwüstete Ort die Spendenhilfe am nötigsten brauchen würde. „Amatrice existiert nicht mehr,“ hatte Bürgermeister Pirozzi nach dem ersten Erdbeben, dem noch weitere folgen sollten, über das mittelalterliche Amatrice gesagt – und bereits wenige Tage später den Wunsch geäußert, den Ort architektonisch und kulturell wieder zu den „schönsten Dörfern Italiens“ zu machen.

Wichtig war es den Initiatoren der Spendenaktion, dass die Gelder für ganz konkrete Objekte in der Region eingesetzt und direkt übergeben werden. So hatte man schnell über die Partnerstadt Rieti Kontakt zu Amatrices Bürgermeister aufnehmen können. In Rieti, von wo aus viel Hilfe für die betroffene Region organisiert wurde, nahm man die Initiative aus Nordhorn mit großer Dankbarkeit auf.

An der Spendenaktion hatten sich auch Menschen aus anderen Regionen beteiligt. So erhielten die Initiatoren etwa Post von Urlaubern, die dem Erdbeben mit viel Glück entkommen waren und nun ihre Dankbarkeit in Spenden zum Ausruck bringen wollten. Hilfe kam etwa auch von der Musikschule Nordhorn, die mit der Partnermusikschule aus Hernani (Spanien) Ende Oktober ein Benefizkonzert gab. Dabei kamen in Nordhorn 1350 Euro an Spenden zusammen.