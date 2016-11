SPD will K-Frage erst Ende Januar entscheiden

dpa Berlin. Die SPD will Ende Januar entscheiden, wer als Kanzlerkandidat gegen Amtsinhaberin und CDU-Chefin Angela Merkel ins Rennen geht. Die K-Frage soll dann abschließend auf einer Vorstandsklausur geklärt werden.

Darauf verständigte sich die SPD-Spitze einstimmig in Berlin, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen erfuhr. Damit bleibt die SPD bei ihrem ursprünglichen Fahrplan. Die Sozialdemokraten wollen sich nicht von der Ankündigung Merkels, die am Sonntag ihre Kandidatur für eine vierte Amtszeit bekanntgegeben hatte, treiben lassen.

Vizekanzler Sigmar Gabriel hat als SPD-Chef den ersten Zugriff in der Kanzlerkandidatenfrage. Noch hat er sich nicht entschieden. Gabriel kennt seine mäßigen Beliebtheitswerte in der Bevölkerung. Der Steinmeier-Coup im Bundespräsidentenpoker brachte Gabriel zuletzt in der SPD aber neuen Rückenwind. Würde Gabriel wie 2013 zurückziehen, stünde EU-Parlamentspräsident Martin Schulz bereit.

Parteivize Ralf Stegner hatte zuvor der Deutschen Presse-Agentur zur K-Frage gesagt: „Was wir tun, und wann wir es tun, beraten wir in der Führung.“ Stegner betonte, die SPD könne trotz derzeit mäßiger Umfragen selbstbewusst in den Bundestagswahlkampf gegen Merkel gehen. „Wir unterschätzen sie nicht. Aber ihr Mythos der Unbesiegbarkeit ist weg.“ Auch das Unions-Argument, Merkel sei nach der Ära von US-Präsident Barack Obama die letzte Hoffnung des Westens gegen die Populisten, werde nicht verfangen. Die „Weltenretterin“ Merkel habe es noch nicht einmal geschafft, die soziale Spaltung Europas zu verhindern.

In der CDU sorgte Merkels Bereitschaft zu einer vierten Kandidaturerwartungsgemäß für große Erleichterung. Dies sei ein „gutes Zeichen in Zeiten von viel Unsicherheit“, sagte CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn der „Bild“. Merkel wolle „nicht nur weitermachen, sondern sie will ja auch aktiv gestalten“. Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium forderte die CDU zu einem Lagerwahlkampf auf, seine Partei solle die Unterschiede zu anderen Parteien nun deutlicher herausarbeiten und „mit klaren Botschaften verbinden. Denn für mich war Trump auch ein großer Schrei auch nach Unterscheidbarkeit“, sagte Spahn.

Allerdings dürfte der Bundestagswahlkampf 2017 nach Einschätzung von CDU-Vize Armin Laschet „nicht so leicht wie der letzte“ werden. Als einen der Gründe nannte er im ZDF-„Morgenmagazin“ den zunehmenden Populismus. Merkel sei aber eine Politikerin, die die Gesellschaft zusammenhalten könne. „Sie ist keine Frau der großen Sprüche. Sie arbeitet die Probleme Stück für Stück ab“, betonte Laschet, der auch CDU-Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen ist.

CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt bewertete die erneute Kanzlerkandidatur Merkels deutlich positiver als ihr Parteichef Horst Seehofer. Seit elf Jahren sei Merkel eine „gute Kanzlerin“, und es sei „gut, dass sie es bleiben will“, sagte sie der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Sie genieße nicht nur in Deutschland und Europa, sondern in der ganzen Welt hohes Ansehen.

Freude über Merkels Kandidatur äußerte auch die AfD-Vorsitzende Frauke Petry. „Damit stellt sich die Politikerin zur Wiederwahl, die das milliardenteure und gefährliche Einwanderungschaos verursacht hat und unter deren Führung die Energiewende an die Wand gefahren wurde“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Als Bürgerin empfinde sie zwar tiefes Unbehagen über diese Kandidatur. Als politische Konkurrentin gehe sie aber davon aus, dass diese ihrer eigenen Partei nutzen werde.

Als „langweilig“ bezeichnete hingegen Grünen-Politiker Jürgen Trittin die Ankündigung der Kanzlerin. „Das hat sich seit Wochen abgezeichnet“, sagte er dem Fernsehsender phoenix. „Doch es ist nicht so, dass man Merkel einfach so bekommt. Man bekommt sie nur im Paket mit Herrn Seehofer, Herrn Söder und Herrn Scheuer“, sagte Trittin.

Nach Ansicht der Linken hat Merkel den richtigen Zeitpunkt fürs Aufhören verpasst. „Vielleicht gilt ja bei ihr der Satz "Wer zu spät geht, den bestraft das Leben", sagte Fraktionschef Dietmar Bartsch dem Sender ntv. Merkel sei für die soziale Spaltung in Deutschland verantwortlich. „Sie hat in der Ukraine-Krise Großes geleistet und an anderen Stellen“, sagt Bartsch. Aber es sei eine Tatsache, dass durch Merkels Politik der „soziale Zusammenhalt in Deutschland und in Europa gefährdet“ sei.