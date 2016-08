SPD will mit Imagefilm für Uelsen werben

Uelsen. Die Uelser Sozialdemokraten setzten sich für einen Ausbau des Tourismus als eines der Standbeine für die Gemeinde ein. Dazu zählen die Ortsvorsitzende der Partei, Andrea Klokkers, und der ehrenamtliche Bürgermeister Jürgen Balderhaar die Erstellung eines Imagefilms ebenso wie die Überarbeitung des Uelser Internetauftritts. In diesem Zusammenhang spricht sich Balderhaar auch für die Erstellung einer Prioritätenliste aus, anhand derer Radwege gebaut und gepflegt werden. Auch das gehöre zu einer Tourismusgemeinde.

Die Uelser SPD hat jüngst in einer Umfrage, die Meinung der Bürger zu möglichen Handlungsfeldern eingeholt. Ganz oben auf der Wunschliste der Bürger stehen – neben einer Reihe weiterer Punkte:

• Der Erhalt und der Ausbau der Arbeitsplätze.

• Die Pflege und der Ausbau touristischer Einrichtungen.

• Die Pflege und der Erhalt von Straßen und vor allem Radwegen.

Das Uelsen beim derzeit laufenden Projekt „Stadtradeln“ nicht dabei ist, „darf nicht noch einmal passieren“, betont Andrea Klokkers. Bei wichtigen touristischen Projekten müsse die Fremdenverkehrsgemeinde dabei sein. Das Tourismusbüro müsse so ausgestattet sein oder werden, dass man an derartigen Projekten teilnehmen könne. Uelsen sei schließlich Fremdenverkehrsstandort.

Nach Ansicht der SPD sollten in den nächsten Jahren auch grundsätzliche Entscheidungen für eine städtebauliche Entwicklung im Ortskern von Uelsen gefällt werden. Dabei, so die Ortsvorsitzende, gehe es auch um die Beantwortung der Frage, wie man mit Leerständen von Geschäften umgehen wolle.

Für den Bereich der Samtgemeinde gilt es nach den Worten von Klokkers, die Ergebnisse des vorliegenden Bedarfsplanes für die Feuerwehren umzusetzen. In Itterbeck soll ein neuer Standort für eine Ortswehr aufgebaut werden und die Feuerwehrhäuser in Wilsum und in Uelsen müssten erneuert werden.

Zu den ganz wichtigen Themen für die Samtgemeinde Uelsen zählen die Sozialdemokraten den Ausbau des Breitbandnetzes für ein schnelleres Internet. Hier setzen die Sozialdemokraten vor allem auch auf das Projekt des Landkreises, mit dem 95 Prozent der Betriebe und Haushalte in den unterversorgten Gebieten zu schnellen Internetverbindungen verholfen werden soll.