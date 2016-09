SPD-Verluste bei Kommunalwahl in der Grafschaft

546 Mandate waren in insgesamt 30 Räten zu vergeben – und das hat so manchen Helfer in den Zählkommissionen ins Schwitzen gebracht. Bis die letzten Resultate vorlagen, ging es auf Mitternacht zu.

Video Wahl: SPD mit Verlusten Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Nordhorn: Die SPD kommt auf rund 30 Prozent der Stimmen im Kreistag und muss Verluste hinnehmen. Dazu Silvia Pünt-Kohof, vom SPD Kreisvorstand im Interview.



Nordhorn. Der Wahlsonntag hat in der Grafschaft zwar keine politischen Verwerfungen gebracht, aber den Sozialdemokraten mancherorts schmerzhafte Verluste beschert. Dagegen blieb die CDU weitgehend stabil. Im neuen Kreistag verfügen die Christdemokraten (24) mit der FDP (2) weiterhin über eine Mehrheit. Die SPD kommt auf 15 Sitze – minus 2. Der Einzelbewerber der AfD zieht aufgrund eines außergewöhnlich hohen persönlichen Stimmenergebnisses in Nordhorn ebenfalls in den Kreistag ein.

In Nordhorn verlor die SPD den prestigeträchtigen Status als stärkste Fraktion an die CDU, während die Wählerinitiative Pro Grafschaft zu fünft in den Stadtrat einzieht. Ein Fiasko erlebten die Genossen in der Gemeinde Uelsen, wo sie fast 12 Prozentpunkte einbüßten und nicht mehr die stärkste Fraktion im Rat stellen.

Auffällig war, dass etliche kleinere Parteien und Gruppierungen zum Teil deutlich zulegten – so die FDP in Bad Bentheim, die Schüttorfer Liste und die UWG in Uelsen. Als ihre Hochburgen kann die CDU weiterhin Wietmarschen mit einer 77-prozentigen Zustimmung, aber auch Emlichheim und Neuenhaus verbuchen.

Aufgrund des komplizierten Kommunalwahlrechts mit 546 Mandaten, die in insgesamt 30 Räten zu verteilen waren, zog sich die Auszählung bis gegen Mitternacht hin.

Acht Sonderseiten zur Wahl mit Kommentaren, Grafiken und Tabellen finden Sie in der Montagausgabe der Grafschafter Nachrichten – auch hier im E-Paper.

Video Wahl: CDU in der Grafschaft stabil Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Nordhorn: Die CDU liegt bei der Kreistagswahl in der Grafschaft bei rund 47 Prozent. Fraktionschef Reinhold Hilbers ist damit zufireden.



Hier ausführliche Berichte zu allen Wahlen:

Dossier zum Thema Kommunalwahl 2016