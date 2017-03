SPD stabil bei über 30 Prozent - Union verliert weiter

Mehr aus diesem Ressort

Politiker aus dem In- und Ausland sind über die Verhaftung des „Welt“-Journalisten Yücel empört. Die EU-Kommission fordert Ankara zur Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien auf. Völlig offen ist, wie lange Yücel in Untersuchungshaft bleiben muss. mehr...

Die Frage, ob die Agenda 2010 korrigiert werden soll, erhitzt seit Tagen die Gemüter. In den Kreis der Kritiker reiht sich jetzt auch der Chef der Bundesagentur für Arbeit ein. Doch die Linke freut sich über die neue Themensetzung der SPD. mehr...

Nur einen halben Monat nach dem Mord am Halbbruder des nordkoreanischen Diktators gibt es nun die Anklage gegen die mutmaßlichen Attentäterinnen. Den beiden Frauen droht in Malaysia die Todesstrafe - auch wenn sie alles angeblich für einen Scherz hielten. mehr...

Um Erfolge und Misserfolge des deutschen Schulsystems in puncto Bildungsgerechtigkeit geht es heute beim „Chancenspiegel 2017“ in Berlin. Eines der Themen: Wie viele Jugendliche gehen nach ihrer Schulzeit ohne jeden Abschluss in eine unsichere Job-Zukunft? mehr...