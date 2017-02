SPD Neuenhaus und Georgsdorf verschmelzen

gn Neuenhaus. „Wir haben lange darüber gesprochen und erkannt, dass der Zusammenschluss eine Chance bietet, Kräfte zu bündeln. Synergieeffekte können genutzt werden, bürokratische Hürden fallen zukünftig weg,“ freute sich Fredo Weiden, der einstimmig zum Vorsitzenden des neuen Ortsvereins gewählt wurde.

Auch die SPD-Kreisvorsitzende Silvia Pünt-Kohoff begrüßte den Zusammenschluss, weil er die SPD in der Samtgemeinde Neuenhaus insgesamt stärke, die Fraktion im Samtgemeinderat habe ohnehin schon seit Jahrzehnten gemeinsam gute Arbeit geleistet. Weiden freute sich auch über eine Reihe von Neueintritten in die SPD in den vergangenen Tagen, vor allem von jungen Leuten.

Neuer Vorstand

Der neue Vorstand besteht ferner aus den beiden stellvertretenden Vorsitzenden Manfred Jungfer und Gerrit-Jan Zwafink, den Schriftführern Matthias Wemker und Stellvertreter Patrick Kloosterman sowie Kassierer Joachim Rempel und Stellvertreter Horst Wemker. Die in Georgsdorf wohnenden Klaus Nyhoegen und Hermann Raterink gehören als Beisitzer zum neuen Vorstand sowie Renate Berens, Rüdiger Czauderna, Frieda Eckerlin, Bernd Egbers, Johann Lambers, Heinrich Lefers, Bert Semlow, Geert Thys, Elke Veldhuis, Norbert Voshaar und Bernhard Zwafink.

Bahnhof wichtiges Thema

Der SPD-Landtagsabgeordnete Gerd Will hob die Wiederaufnahme des ÖPNV auf der Schiene von Neuenhaus nach Bad Bentheim als wichtiges Vorhaben hervor und betonte die Priorität, die diese Aufgabe bei der Landesregierung genieße. Er verspreche sich davon eine Stärkung des Neuenhauser Raumes und der ganzen Niedergrafschaft durch die bessere Anbindung – vor allem der Schüler, die weiterführende Schulen und Berufsschulen besuchen und auch eine Anbindung nach Osnabrück benötigten.

Erster Samtgemeinderat Michael Kramer ging auf die erforderlichen Planungen im Bereich des Bahnhofs Neuenhaus ein, die sich aus der Wiedereinführung des Personenverkehrs ergeben. Ein Planungsbüro habe einen ersten Entwurf vorgelegt, der nun intensiv beraten werden müsse. Auch die gesamte Verkehrsplanung an der Veldhausener Straße müsse dabei berücksichtigt werden. Dabei gelte es, „kluge Lösungen“ zu finden.